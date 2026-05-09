Test – Zero SR/F : une moto électrique qui donne envie d’abandonner le thermique ?

Pendant longtemps, les motos électriques ont souffert d’une image assez froide. Performantes sur le papier, certes, mais souvent peu enthousiasmantes à piloter. Avec la Zero SR/F, Zero Motorcycles a clairement voulu changer cette perception. Et après plusieurs centaines de kilomètres passés à son guidon, principalement sur nationales et autoroutes, je peux le dire : cette machine m’a réellement surpris.

La SR/F n’est pas simplement une “bonne moto électrique”. C’est avant tout une très bonne moto tout court. Une machine cohérente, précise, puissante et extrêmement agréable à prendre en main. Bien sûr, elle possède encore certaines contraintes liées à l’électrique, notamment sur l’autonomie lors d’une utilisation soutenue, mais elle compense par un comportement routier franchement bluffant.

Zero SR/F, une vraie présence sur la route

Dès le premier regard, la Zero SR/F impose son style. Zero Motorcycles a énormément progressé sur le design de ses motos ces dernières années et la SR/F marque clairement un tournant dans la gamme. On est loin des premiers modèles un peu fades de la marque. Ici, on a affaire à un vrai roadster moderne avec une belle signature visuelle, un cadre apparent très réussi et une finition sérieuse.

La moto attire le regard sans tomber dans l’excentricité. Beaucoup de personnes sont venues me poser des questions lors de mes arrêts, souvent étonnées d’apprendre qu’il s’agissait d’une moto 100 % électrique. Et il faut reconnaître qu’elle dégage quelque chose d’assez premium.

Mais ce qui m’a surtout marqué, c’est la sensation immédiate de confiance une fois installé dessus.

Une position accessible et rassurante

Je mesure 1m75 et, honnêtement, la hauteur de selle de cette moto est presque parfaite pour moi. Avec ses 787 mm annoncés, je posais les deux pieds complètement à plat au sol sans aucune difficulté.

Cela peut sembler anodin, mais sur une machine de plus de 227 kg, cette facilité fait énormément pour la confiance au quotidien. Lors des manœuvres à basse vitesse ou dans les bouchons, la SR/F reste très rassurante.

La position de conduite est naturelle. On est légèrement penché vers l’avant, juste ce qu’il faut pour avoir une sensation dynamique sans fatiguer les poignets. Même après plusieurs dizaines de kilomètres d’autoroute, je n’ai jamais ressenti d’inconfort majeur.

Un châssis exceptionnel

C’est probablement le point qui m’a le plus impressionné sur cette moto.

Le châssis de la Zero SR/F est vraiment remarquable. La moto est précise, stable et incroyablement saine. On sent immédiatement que le centre de gravité très bas joue énormément dans le comportement global de la machine.

Avec les batteries positionnées au plus bas, la SR/F donne une sensation de contrôle assez unique. Malgré son poids, elle paraît beaucoup plus légère en mouvement. Les changements d’angle se font naturellement et la moto reste très facile à placer en courbe.

Sur les départementales rapides comme sur les longues nationales, j’ai vraiment pris du plaisir à attaquer avec elle. La tenue de route est excellente et inspire immédiatement confiance.

Les pneus d’origine y participent aussi énormément. Zero a eu la bonne idée de monter des Pirelli Diablo Rosso en première monte, et cela change tout. Le grip est excellent, aussi bien sur le sec que sur route légèrement humide. On sent que la moto peut encaisser un rythme soutenu sans jamais se désunir.

Des suspensions vraiment réussies

Très honnêtement, je ne m’attendais pas à un tel niveau de confort et de rigueur.

Les suspensions Showa font un travail remarquable. La moto absorbe parfaitement les imperfections de la route tout en gardant un excellent maintien en conduite dynamique.

Sur autoroute, elle reste stable même à vitesse élevée. Sur les petites routes plus dégradées, les suspensions filtrent très correctement sans rendre la moto molle.

C’est un excellent compromis entre confort et sportivité. Et cela participe énormément au plaisir général que procure cette machine.

Un moteur électrique impressionnant

La grosse claque de cette moto, c’est évidemment son moteur.

Le bloc Z-Force développe un couple colossal de 190 Nm. Et contrairement à une moto thermique, tout arrive instantanément.

La première accélération est toujours un moment marquant. Il n’y a aucun temps de réponse, aucun creux, aucun passage de vitesse. On tourne la poignée et la moto catapulte immédiatement.

Le comportement moteur est tout simplement extra.

Les reprises sont monstrueuses, particulièrement entre 50 et 130 km/h. Pour doubler, c’est royal. La SR/F donne cette sensation permanente d’avoir une réserve de puissance infinie sous la poignée droite.

Et le plus impressionnant, c’est que cette poussée reste parfaitement maîtrisable. La gestion électronique est excellente et la moto reste toujours saine même lors des accélérations très franches.

Le silence ajoute également une expérience assez particulière. On entend uniquement le sifflement électrique du moteur et le bruit du vent. Certains regretteront peut-être le son d’un moteur thermique, mais personnellement, j’ai trouvé cela extrêmement agréable.

Un freinage puissant et rassurant

Autre excellente surprise : le freinage.

Les étriers J.Juan mordent très fort et offrent une excellente puissance. Le feeling au levier est précis et la moto ralentit avec beaucoup d’efficacité malgré son poids conséquent.

Même lors de freinages appuyés sur voie rapide, la SR/F reste parfaitement stable. L’ABS Bosch intervient proprement sans être trop intrusif.

Là encore, on sent que la partie-cycle a été particulièrement soignée.

Une autonomie réaliste, mais limitée sur autoroute

Évidemment, la grande question sur une moto électrique reste l’autonomie.

Dans mon utilisation quasi exclusive sur nationales et autoroutes, j’ai tourné autour des 160 kilomètres d’autonomie réelle. Et honnêtement, cela correspond assez bien à ce que l’on peut attendre d’une machine aussi performante. Les chiffres constructeurs sont souvent optimistes, surtout en usage urbain.

En roulant calmement sur départementales, il est possible de faire mieux. Mais dès que l’on maintient des vitesses élevées, la consommation grimpe rapidement.

C’est aujourd’hui le principal compromis à accepter avec ce type de moto. Pour les trajets quotidiens, les balades ou les sorties de quelques heures, cela fonctionne très bien. En revanche, pour de très longs voyages, il faut clairement anticiper les recharges.

Heureusement, la recharge est relativement rapide selon les versions et options choisies.

Conclusion, une moto qui change le regard sur l’électrique

Avant d’essayer cette Zero SR/F, j’étais encore assez partagé sur les motos électriques. Je trouvais le concept intéressant technologiquement, mais il manquait souvent cette petite étincelle émotionnelle.

Avec la SR/F, Zero Motorcycles a réussi à créer une vraie moto passionnante. Une machine qui procure du plaisir, qui donne envie d’enchaîner les kilomètres et qui possède une vraie personnalité.

Son moteur impressionnant, son châssis ultra précis, son centre de gravité bas, ses excellentes suspensions et son freinage puissant en font une machine extrêmement aboutie.

Oui, l’autonomie reste encore le principal frein pour certains usages. Mais pour beaucoup de motards, elle pourrait déjà largement suffire au quotidien.

Et surtout, cette moto prouve qu’une électrique peut être fun, performante et terriblement efficace sur route.