InfiMotion Technology impressionne avec ses innovations électriques puissantes

InfiMotion Technology fait sensation au Salon de l’automobile de Pékin 2026. Le leader mondial de la mobilité intelligente présente une nouvelle génération de systèmes de propulsion électrique et de solutions de recharge ultrarapide. Son engagement envers la performance, l’innovation et l’utilisateur redéfinit les attentes pour l’avenir des véhicules électriques.

Des systèmes de propulsion électrique nouvelle génération dévoilés

Sur son stand du salon, InfiMotion Technology expose plus de 30 nouveaux produits. Le moteur phare TP501, conçu pour les voitures électriques haut de gamme, brille par sa structure légère en alliage de magnésium. Ce modèle réduit le poids de 30 % tout en assurant d’excellentes performances thermiques. La compacité et l’efficacité sont aussi au rendez-vous avec le moteur P600, capable d’atteindre une efficacité remarquable de 92,4 % lors du test CLTC. Cette technologie innovante ouvre la voie à une conduite plus performante et économe en énergie.

Une architecture intégrée pour optimiser l’efficacité énergétique

InfiMotion propose une architecture intégrée de 900 V. Toutes les fonctions importantes sont réunies dans un seul contrôleur de domaine. Cela inclut la gestion moteur, la batterie, la distribution électrique, ainsi que la surveillance du groupe motopropulseur. Ce système unifié optimise l’énergie et la sécurité du véhicule. L’architecture de 900 V se positionne comme le véritable cerveau des futurs véhicules électriques intelligents.

Des solutions de recharge ultrarapide pour véhicules électriques

L’innovation ne s’arrête pas au moteur. InfiMotion Technology présente une gamme complète de solutions de recharge, adaptée à toutes les situations. Le chargeur révolutionnaire HPC V4.0, refroidi par liquide, offre une puissance de 1 920 kW pour des recharges en un temps record. Pour un usage domestique, les nouveaux modèles WAC01 et WPC01 combinent simplicité d’installation et diagnostic à distance. InfiMotion mise sur la facilité, la rapidité et la sécurité pour satisfaire tous les besoins des clients actuels et futurs.

En conclusion, InfiMotion Technology s’impose comme un partenaire incontournable pour la mobilité électrique intelligente. L’entreprise associe performance, sécurité et expérience utilisateur. Elle façonne déjà l’avenir des véhicules grâce à ses innovations. Le secteur de l’automobile entre dans une nouvelle ère, et InfiMotion est aux avant-postes de cette révolution.

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