ARES-2100 : une avancée majeure pour l’edge IA industriel

L’industrie 4.0 évolue vite et apporte chaque jour de nouvelles solutions aux entreprises. ARBOR Technology frappe fort avec le lancement de la série ARES-2100. Cette nouvelle gamme promet puissance, compacité et intelligence artificielle en périphérie. Voici comment la série ARES-2100 va transformer l’industrie connectée.

Nouvelle série ARES-2100 : une révolution pour l’edge IA industriel

La série ARES-2100 embarque les derniers processeurs Intel Core Series 3 (Wildcat Lake). Ce système sans ventilateur est conçu pour l’automatisation industrielle et la vision industrielle. Il cible aussi l’inférence IA légère et les usines intelligentes. Sa compacité permet de l’intégrer dans de nombreux environnements industriels, même les plus réduits. ARBOR Technology mise sur la fiabilité 24/7 et la résistance grâce à une certification MIL-STD-810H.

Une puissance de calcul IA hybride jusqu’à 40 TOPS dédiée

Grâce à son architecture hybride, la série ARES-2100 propose une puissance de calcul incroyable. Elle allie cœurs de processeur avancés, carte graphique Intel Xe3 et NPU Intel 5.0. Le système atteint ainsi jusqu’à 40 TOPS pour les applications d’IA. Son NPU dédié offre jusqu’à 17 TOPS pour accélérer les traitements neuronaux. Cela réduit la charge sur le processeur et accélère l’inférence IA à faible latence. Ce niveau de performance s’avère essentiel pour l’inspection automatisée.

Conception compacte et fiable adaptée aux environnements contraints

L’ARES-2100 impressionne par son format ultra-fin 1U. Il s’intègre facilement dans des racks de serveurs 1U ou des systèmes mobiles (AMR/AGV). Plusieurs options sont disponibles : ports LAN 2.5GbE, stockage UFS 3.1, et une extension M.2 flexible. Sa large plage de température de fonctionnement (-20°C à 60°C) garantit une présence fiable partout. L’alimentation accepte les tensions de 9 à 36V, ce qui augmente sa compatibilité industrielle. Tout cela dans un design robuste pensé pour durer.

Partenariat ARBOR et Intel : innover ensemble pour l’IA en périphérie

Cette série marque aussi l’alliance entre ARBOR et Intel pour une innovation IA en périphérie toujours plus pointue. Ensemble, ils souhaitent offrir des solutions performantes, fiables et prêtes pour l’avenir. Ce partenariat rassure les clients qui veulent investir dans des technologies pérennes pour l’industrie connectée.

En résumé, l’ARES-2100 s’impose comme la nouvelle référence des solutions IA industrielles en périphérie. Sa puissance, sa compacité et sa robustesse en font un allié idéal pour l’automatisation avancée. Il s’adresse aux entreprises qui veulent devancer la concurrence avec des outils à la pointe de la technologie. L’avenir de l’industrie intelligente commence ici.

Lisez notre dernier article tech : TUTO – Safari : comment déplacer et organiser la barre de recherche selon vos préférences ?