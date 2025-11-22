iDEAL Semiconductor assure une sécurité optimale aux batteries haute tension

Le monde des batteries haute tension progresse rapidement. Avec l’arrivée de iDEAL Semiconductor et sa nouvelle technologie, un cap important vient d’être franchi pour la sécurité. Les MOSFET SuperQ™ apportent une réponse innovante aux besoins des constructeurs et utilisateurs d’appareils électriques puissants. Découvrons les grands avantages de cette avancée.

une nouvelle référence de sécurité pour les batteries haute tension

Les batteries de 72V et plus équipent les véhicules électriques, les drones ou les outils professionnels. Cela soulève une question clé : comment gérer les courts-circuits qui pourraient tout endommager en une fraction de seconde ? iDEAL Semiconductor innove avec une plateforme MOSFET SuperQ™ capable de supporter des pics de courant extrêmes, offrant une robustesse inégalée dans l’industrie. Ce nouveau dispositif protège mieux, limite les dégâts et rassure les concepteurs.

la technologie mosfet superq™ face aux courts-circuits extrêmes

Grâce à sa structure brevetée, le MOSFET SuperQ™ supporte jusqu’à 1,4 fois plus de courant en cas de court-circuit que ses concurrents. Dans un test comparatif, il a encaissé 800A contre 580A pour le meilleur rival du marché. Cela signifie que la batterie est beaucoup mieux protégée contre les accidents graves. L’efficacité du composant reste exceptionnelle, grâce à une très faible résistance, qui réduit les pertes et fait durer l’appareil plus longtemps.

avantages pour les concepteurs de systèmes de gestion de batterie

Cette technologie aide aussi à simplifier la conception des batteries :

Moins de composants : jusqu’à 50% de MOSFET en moins pour la même sécurité.

: jusqu’à 50% de MOSFET en moins pour la même sécurité. Économies de coûts : moins de pièces à acheter, des circuits plus simples à assembler.

: moins de pièces à acheter, des circuits plus simples à assembler. Efficacité accrue : moins de perte d’énergie, batterie plus fiable et durée de vie rallongée.

Les MOSFET SuperQ™ conviennent aux plateformes de 72V à plus de 144V. Ils sont disponibles dès maintenant pour soutenir de nombreux projets high-tech.

Pour conclure, iDEAL Semiconductor pose de nouveaux standards avec sa technologie MOSFET SuperQ™. Plus sûrs, plus efficaces, plus économiques, ces composants redéfinissent la gestion des batteries haute tension. Ils offrent de réels bénéfices aux fabricants et rassurent les utilisateurs. Un progrès majeur pour l’énergie de demain.

