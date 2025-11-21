Test – Raspberry Pi 500+ : Enfin un vrai mini-PC claviérisé pour le quotidien ?

Le Raspberry Pi 500+ est l’un de ces produits qui intriguent avant même d’être allumés. Un ordinateur complet intégré dans un clavier mécanique, cela rappelle forcément une époque révolue, celle des Amiga, Atari ST, Thomson TO8 et autres machines familiales où tout tenait dans un bloc unique. Un format aujourd’hui oublié, mais qui fait son retour grâce à Raspberry Pi. Après un premier modèle séduisant mais encore limité, le Raspberry Pi 500+ cherche clairement à passer un cap.

Plus de mémoire, un SSD NVMe interne, un châssis plus sérieux : la promesse est belle. Mais dans une réalité où les mini-PC x86 sont plus puissants que jamais et souvent bon marché, peut-on encore justifier un ordinateur ARM claviérisé au tarif relativement élevé ? J’ai passé plusieurs semaines avec la machine pour en avoir le cœur net, et voici mon avis détaillé.

Unboxing : un retour dans le passé… mais rattrapé par le présent

Le Raspberry Pi 500+ arrive dans une boîte assez classique, mais l’objet qu’on découvre à l’intérieur l’est beaucoup moins. Le format clavier attire immédiatement l’œil. L’ensemble est plus large qu’un clavier standard, plus épais, et pèse davantage que ce que l’on imagine. On comprend vite pourquoi : ce clavier n’est pas un périphérique, c’est l’ordinateur.

La qualité de fabrication fait plaisir à voir. Le châssis est plus rigide, mieux assemblé que celui du Raspberry Pi 500 « classique ». On sent que l’équipe a appris de son premier essai. Les déplacements du clavier ne craquent pas, la base ne fléchit pas, et l’ensemble paraît franchement durable.

Ce qui surprend surtout, c’est le passage au clavier mécanique. On ne parle pas d’un clavier bruyant façon gaming, mais d’un vrai clavier mécanique pensé pour écrire. Les switches sont réactifs, la course est franche, et la sensation très agréable. Pour un mini-PC censé être utilisé longtemps d’affilée : écriture, code, bureautique, c’est un choix qui transforme réellement l’expérience.

Le reste du contenu du carton est minimaliste : un câble, quelques notices, et c’est tout. Pas de fioritures, pas d’accessoires inutiles. On se concentre sur l’essentiel.

Une connectique étonnamment complète

À l’arrière, tout est là : trois ports USB (dont deux en USB 3.0), un port Ethernet gigabit, le Wi-Fi dual band, le Bluetooth 5, deux sorties micro-HDMI compatibles 4K à 60 Hz, un port d’alimentation USB-C, et surtout un slot d’extension M.2 pour ajouter ou upgrader un SSD NVMe.

C’est précisément cette présence de NVMe qui change le rapport que l’on peut avoir avec la machine. Les Raspberry Pi ont longtemps été limités par leurs cartes microSD lentes. Ici, on démarre sur un vrai SSD, rapide, silencieux, robuste. C’est peut-être la plus grosse révolution du modèle « plus ».

Tout ça, dans un clavier. Et c’est là tout le charme de l’objet : un PC complet qui ne demande rien d’autre qu’un écran et une souris.

Des caractéristiques qui transforment l’usage

Le Raspberry Pi 500+ utilise le processeur ARM qui équipe déjà la carte Raspberry Pi 5. Rien de révolutionnaire de ce côté-là. Là où tout change, c’est sur les deux autres composants clés :

16 Go de RAM LPDDR4X , une quantité rare dans ce format.

, une quantité rare dans ce format. Un SSD NVMe de 256 Go déjà intégré.

Ces deux améliorations font une différence monumentale. L’expérience utilisateur n’a plus rien à voir avec un Raspberry Pi traditionnel. On n’a plus l’impression de bricoler. Nous utilisons un véritable ordinateur, fluide, stable, réactif.

On peut lancer plusieurs applications, ouvrir un navigateur avec de nombreux onglets sans craindre la saturation. C’est un confort qui manquait cruellement aux anciennes générations.

Mise en route : un vrai PC, mais à la sauce Raspberry

Une fois branché à un écran, le Raspberry Pi 500+ démarre en quelques secondes. Le système n’a plus cette lenteur initiale que l’on acceptait jusqu’ici faute de mieux. C’est désormais propre, rapide et intuitif.

L’environnement Raspberry Pi OS reste simple, mais suffisant pour une grande majorité d’utilisations :

navigation web,

écriture,

bureautique,

lecture multimédia,

développement,

virtualisation légère,

émulation rétro.

Le système profite pleinement du SSD et de la RAM généreuse. On peut multiplier les fenêtres sans que l’ensemble ne s’effondre.

L’un des points les plus agréables reste décidément le clavier mécanique. Écrire dessus est un plaisir. La frappe est précise, confortable, presque stimulante. On sent que Raspberry Pi n’a pas mis un clavier au rabais : c’est une partie intégrante de l’expérience.

Un petit bureau minimaliste qui fonctionne vraiment

C’est probablement le point le plus étonnant de ce test : le Raspberry Pi 500+ peut réellement remplacer un PC bureautique pour un usage léger à modéré.

Avec deux écrans 4K branchés derrière, on se retrouve avec un espace de travail sérieux :

un écran pour les documents,

un autre pour le navigateur ou les mails,

un clavier mécanique intégré,

un SSD suffisamment rapide pour ne jamais ralentir.

Pour écrire, travailler, coder, faire des présentations, suivre des vidéos, c’est largement suffisant. Et c’est surtout extrêmement silencieux. On retrouve la philosophie originale du Raspberry Pi : un mini-ordinateur discret et efficace, mais qui devient enfin réellement utilisable au quotidien.

Pour un étudiant, un développeur, un journaliste, ou simplement quelqu’un qui cherche un petit PC secondaire sans encombrement, le concept fonctionne très bien.

Il est également possible d’installer un autre OS, pour ma part, j’ai également installé la dernière version d’Ubuntu et cela fonctionne parfaitement. Libre à vous de booter sur la SD ou le stockage interne.



Performances : assez pour le quotidien, pas pour le pro

Soyons clair : le Raspberry Pi 500+ n’est pas un monstre de puissance. Le processeur ARM est capable, mais limité dès que l’on dépasse un certain cap :

le montage vidéo,

la retouche photo lourde,

les jeux modernes,

la compilation massive,

la virtualisation avancée,

n’entrent pas dans son champ de compétences.

Ce n’est pas un défaut, simplement un positionnement. Le Raspberry Pi 500+ est pensé comme un ordinateur accessible, compact, silencieux, pour des tâches raisonnables. Pas pour remplacer un PC créatif ou une station de travail.

Pour les joueurs rétro, par contre, c’est un bonheur. L’émulation est fluide, stable, propre. Certaines consoles plus exigeantes passent même étonnamment bien. Et avec deux ports HDMI, on peut même se faire un setup retrogaming élégant.

Ergonomie : un clavier qui est aussi un PC… forcément, tout change

Avoir tout l’ordinateur dans un clavier impose des contraintes. Le 500+ est plus haut qu’un clavier normal. Sur un bureau sans repose-poignets, cela peut devenir fatigant.

Il faut accepter l’idée que ce n’est pas un clavier, mais un ordinateur. Et donc, un poste fixe. Une fois posé, il fonctionne très bien. Mais on ne le transporte pas comme un accessoire classique.

Cela dit, son format reste son plus gros atout : moins de câbles, moins de boîtiers, moins de ventilation, un bureau épuré. Une philosophie très moderne dans un format retro.

Le bruit : entre discret et mécanique

Le Raspberry Pi 500+ est globalement silencieux. Le système de dissipation fait bien son travail, et le châssis épais aide à maintenir la température.

Le seul bruit perceptible vient… du clavier mécanique. Les switches, bien que de bonne qualité, émettent ce petit claquement typique. Certains adorent, d’autres moins. Dans une bibliothèque ou en open space, cela peut déranger. Chez soi, cela devient vite agréable.

Conclusion : le Raspberry Pi le plus abouti jamais conçu

Le Raspberry Pi 500+ est sans doute ce que la gamme aurait dû être depuis longtemps : un vrai mini-PC prêt à l’emploi, fluide, agréable, silencieux et pensé pour le quotidien. Il combine un format rétro charmant avec une approche moderne du PC compact.

Ce n’est pas la machine la plus puissante, ni la plus polyvalente, mais c’est de loin l’une des plus plaisantes à utiliser. Elle s’adresse aux passionnés, aux makers, aux développeurs, mais aussi à tous ceux qui veulent un petit bureau simple, propre et efficace.

Avec ses 16 Go de RAM, son SSD NVMe et son clavier mécanique, le Raspberry Pi 500+ dépasse enfin la catégorie « gadget pour bidouilleurs ». C’est un vrai ordinateur, différent, assumé, attachant.

Et c’est probablement pour cela qu’il a autant de charme.