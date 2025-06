Test – Raspberry Pi 500 : le clavier-ordinateur nouvelle génération

Revue du Raspberry Pi 500 144 €

Résumé

Le Raspberry Pi 500 est un ordinateur tout-en-un intégré dans un clavier, successeur du Pi 400, qui combine compacité, silence et puissance. Doté d’un processeur ARM Cortex-A76, de 8 Go de RAM et d’une connectique complète, il se révèle idéal pour la bureautique, le développement, l’éducation ou le rétro-gaming. Grâce à son refroidissement passif, il reste parfaitement silencieux en toute circonstance. Facile à configurer avec Raspberry Pi OS, il séduit par sa prise en main immédiate et sa compatibilité avec de nombreux accessoires. Il lui manque toutefois un stockage interne rapide, un port PCIe et la compatibilité avec les caméras/écrans officiels. Proposé autour de 90 € seul ou 120 € en kit, le Pi 500 s’adresse à un large public : étudiants, enseignants, makers et passionnés de technologies accessibles. Un excellent rapport qualité-prix dans sa catégorie.