VivaTech 2025 : Morphing I et FutureSense misent sur l’IA et la blockchain pour l’Europe

À VivaTech 2025, l’innovation coréenne s’attaque à deux piliers critiques du quotidien : les réseaux d’infrastructures urbaines et la sécurité alimentaire. Sous le pavillon de la KISED, deux jeunes pousses technologiques venues de Séoul, Morphing I et FutureSense, ont retenu notre attention. La première veut rendre les canalisations intelligentes grâce à un robot autonome et à l’IA. La seconde déploie une plateforme SaaS de traçabilité alimentaire basée sur la blockchain. Deux visions radicalement différentes, mais un même objectif : rendre visibles les maillons invisibles de notre quotidien. Nous avons échangé avec leurs fondateurs pour mieux comprendre leurs ambitions en Europe.

Morphing I : rendre les canalisations intelligentes

« La plupart des villes ne savent même pas ce qui passe sous leurs pieds. » Stella Lee, CTO et cofondatrice de Morphing I, dresse un constat sans appel. Aujourd’hui encore, les inspections de réseaux d’eau s’appuient sur des caméras poussées manuellement, des cartes obsolètes et des relevés acoustiques à la main. Résultat : des fuites d’eau invisibles, des coûts gigantesques et une maintenance réactive plutôt que préventive.

Face à cela, la startup coréenne propose une solution complète mêlant robotique, IA et jumeau numérique. Son robot Morphing-BOT inspecte les canalisations jusqu’à 3 km sans coupure d’eau. Il embarque caméra, capteurs acoustiques et LiDAR, le tout analysé en temps réel par une IA embarquée. « Notre IA atteint 95 % de précision, validée par le TTA coréen. Et chaque mission d’inspection améliore encore sa performance », explique Stella Lee.

Mais Morphing I ne s’arrête pas au hardware. C’est là que réside sa vraie force : une plateforme SaaS avec dashboard interactif, prédiction de durée de vie, classification des anomalies, et un chatbot GPT intégré pour accompagner les gestionnaires. L’objectif : transformer chaque inspection en plan d’action prédictif, compréhensible même sans bagage technique.

Déjà active en Corée, la startup se tourne vers l’international. Elle a ouvert une entité à San Francisco, signé des MOU en Arabie saoudite, au Vietnam, à Singapour. À VivaTech, elle vise la France pour des collaborations de R&D mais aussi comme marché stratégique : « En France, 20 % de l’eau est perdue dans des réseaux centenaires. C’est un marché prioritaire pour nous », confie Stella Lee.

Prochaine étape ? Adapter Morphing-BOT à de plus longs réseaux pour répondre aux besoins des pays du Golfe. En parallèle, l’entreprise prépare déjà ses premiers projets sur les pipelines pétroliers.

FutureSense : sécuriser l’alimentation grâce à la blockchain

Contrefaçon, gaspillage, traçabilité floue. Le secteur agroalimentaire est en pleine mutation, poussé par les nouvelles exigences réglementaires du FDA américain ou de l’Union européenne. Et selon Danny Ann, CEO de FutureSense, « le moment est critique pour digitaliser l’industrie alimentaire mondiale ».

La réponse de FutureSense : Food4Chain, une plateforme SaaS intégrant deux modules. Le premier est un système de traçabilité blockchain conforme aux régulations internationales, capable de générer en 24h des rapports complets sur l’origine des produits, leur transformation, transport, stockage… « Un QR code sur l’emballage suffit pour tout remonter jusqu’au champ ou à l’élevage », précise Danny Ann.

Le second module, basé sur l’IA, permet d’analyser les pertes en production. Il identifie où et pourquoi la matière première se perd, et propose des pistes d’optimisation. « Nos premiers clients en Corée ont réduit leurs pertes de façon spectaculaire. Ils nous disent que notre solution leur permet de gagner en efficacité tout en répondant aux normes ESG», raconte-t-il.

À VivaTech, FutureSense espère surtout ouvrir le marché européen, avec une cible claire : la France. « C’est un pays emblématique du goût, mais aussi confronté à la contrefaçon, notamment dans le vin. Nous souhaitons proposer notre solution aux caves, distributeurs, et F&B locaux. » L’entreprise mise sur un projet de traçabilité blockchain pour lutter contre les faux vins, notamment exportés en Chine.

Déjà présente au Cambodge, à Dubaï et aux États-Unis (où elle prépare l’ouverture d’une filiale en Virginie), FutureSense se positionne comme un acteur central de la conformité alimentaire numérique. Et selon son fondateur, « demain, la blockchain sera pour la traçabilité ce que le code-barres a été pour la logistique ».

Deux visions, une même ambition : la confiance par la transparence

Avec Morphing I et FutureSense, la Corée du Sud montre à VivaTech que l’innovation ne se limite pas aux applis mobiles ou à l’IA générative. Elle s’attaque à des sujets de fond : la gestion durable des réseaux d’eau et la transparence de nos assiettes. Deux domaines techniques, souvent invisibles pour le grand public, mais essentiels à la confiance.

En misant sur des technologies robustes, des partenariats publics-privés et une compréhension fine des marchés cibles, ces startups tracent leur route vers l’international. La France, avec ses réseaux vieillissants et son exigence en matière alimentaire, pourrait bien devenir un terrain d’expérimentation idéal.