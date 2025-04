VivaTech 2025 : un événement innovant et incontournable

La 9e édition de VivaTech promet d’être un événement incontournable pour les passionnés de technologie et d’innovation. Du 11 au 14 juin 2025, Paris sera au cœur des nouvelles tendances tech. Avec plus de 4 000 partenaires, VivaTech se profile comme un immense hub où se rencontrent leaders et startups du monde entier.

VivaTech 2025 : un rendez-vous mondial incontournable

Mettant en avant 300 innovations mondiales, VivaTech se distingue par sa capacité à rassembler des acteurs majeurs. Des leaders d’opinion, entrepreneurs et investisseurs discuteront des nouvelles frontières technologiques. Ce grand événement explore l’impact de ces avancées sur le monde des affaires, la géopolitique et la société en général.

Les innovations tech au cœur de VivaTech 2025

Les technologies de rupture comme l’IA, la quantique et la blockchain sont au centre des discussions. En outre, un nouveau prix sera attribué aux startups les plus prometteuses. Par ailleurs, les secteurs comme Space Tech, Travel Tech et Retail illustreront l’utilisation croissante de l’IA. Par ailleurs, l’événement met en avant son engagement pour une technologie plus durable avec des prix spécifiquement dédiés aux innovations à impact positif.

IA et industries créatives : les thématiques phares

La révolution IA est tangible, avec 85 % des entreprises prêtes à investir davantage. Les innovations en robotique, désinformation et protection de l’environnement seront en lumière. Par ailleurs, VivaTech révolutionne aussi le domaine des arts et divertissements avec le Runway’s AI Festival. Le secteur médical n’est pas en reste, avec des startups comme Emobot contribuant à la santé mentale.

Au-delà de ces innovations, VivaTech attire des speakers de renommée mondiale, tels que Joe TSAI d’Alibaba ou Vanessa WYCHE de la NASA. En outre, ils partageront leur vision du futur. Avec une telle offre, VivaTech 2025 promet d’inspirer et de définir les prochaines étapes de l’innovation mondiale.

