Apple n’aurait pas abandonné son projet d’iPhone… en verre

Récemment, nous vous avons parlé d’une Apple Watch tout en verre qui serait en préparation. Mais, apparemment ce n’est pas le seul produit sur lequel la marque à la pomme croquée compte mettre du verre. En effet, un nouveau brevet publié par le Bureau américain des brevets et des marques de commerce (USPTO) dévoile qu’Apple veut mettre du verre un peu partout.

En plus de l’Apple Watch, le verre s’inviterait aussi sur l’iPhone et même le Mac Pro

Jusqu’ici, beaucoup de rumeurs indiquaient qu’Apple opèrerait une refonte majeure autour d’iOS 19. Mais jusqu’où ira Apple en termes de nouveautés ? Selon le brevet, qui porte le nom d’ « Electronic Devices With Glass Enclosure », l’intégralité des surfaces externes des appareils sera composée de verre. Autrement dit, l’avant, l’arrière, les côtés et même les angles. L’objectif d’Apple serait d’offrir une continuité visuelle et fonctionnelle. Pour ce faire, l’interface utilisateur pourrait se déplacer dynamiquement en fonction de l’orientation de l’appareil.

L’iPhone, par exemple, disposerait d’une structure à six faces vitrées. Cette structure devrait ainsi permettre à l’interface de s’adapter automatiquement à la position de l’utilisateur. Certaines commandes ou contenus pourront ainsi se déporter sur des zones latérales ou dorsales, avec des interactions contextuelles à 360 degrés.

Apple veut une interface encore plus fluide et plus adaptable

En outre, au-delà de l’esthétique, Apple explore également des interactions avancées. Par exemple, les surfaces en verre pourraient intégrer des capteurs tactiles pour contrôler la lecture d’un média en pressant les côtés. Ces capteurs sensibles à la pression pourraient également servir à ajuster le volume sans avoir à toucher l’écran principal. Certains modes évoquent des zones déformables ou encore des gestes à effectuer sur les côtés.

Outre l’iPhone, le brevet évoque aussi des concepts d’Apple Watch presque tout en verre ainsi qu’un Mac Pro redessiné sous la forme d’un prisme octogonal transparent. Malgré ces dépôts de brevets, mieux vaut ne pas s’emballer. En effet, rien ne garantit qu’Apple finira par concrétiser ces idées en produits qui seront mis sur le marché dans un avenir proche. Néanmoins, on peut en tirer qu’Apple cherche à se libérer des contraintes physiques traditionnelles. De plus, il semblerait que la marque veuille atteindre un autre niveau de fluidité et d’adaptabilité de son interface.