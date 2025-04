Robint impressionne avec ses robots innovants à Hanovre

Robint, un leader en robotique, dévoile ses nouvelles solutions à la Foire de Hanovre 2025. Ces innovations avancées, Rhino Pro et Voyager, montrent un bond en avant dans les technologies de nettoyage et de mobilité. Voici un aperçu de ces révolutions technologiques, ainsi que d’un partenariat stratégique pour une expansion en Europe.

Présentation des innovations Robint à Hanovre

À la Foire de Hanovre, Robint a stupéfié les visiteurs avec ses robots innovants. Le Rhino Pro et le Voyager sont présentés, illustrant l’engagement de Robint envers l’innovation continue. Ces robots s’attaquent aux défis de l’efficacité industrielle et des solutions de mobilité. Cette démonstration à Hanovre marque une étape clé dans la croissance mondiale de Robint.

Rhino Pro : révolution du nettoyage automatisé

Le Rhino Pro, dernière création de Robint, redéfinit le nettoyage automatisé. Avec sa navigation intelligente animée par l’IA, il évite les obstacles en temps réel. Muni de fonctions de lavage et d’aspiration, il s’adapte aux besoins variés. De plus, sa station d’eau mobile prolonge son utilisation. Rhino Pro est incontournable dans les hôpitaux, aéroports et sites industriels.

Voyager : solution pour une mobilité améliorée

Le robot d’aide à la personne Voyager modernise la mobilité. Conçu pour les centres de transport et les zones commerciales, il offre une navigation autonome avancée. Le Voyager est idéal pour répondre aux besoins d’une population vieillissante, assurant sécurité et confort. Son interface intuitive le rend accessible aux personnes âgées et à mobilité réduite.

En conclusion, Robint ne se contente pas de lancer des produits innovants. L’entreprise s’étend stratégiquement en Europe grâce à des partenariats fructueux. Cette stratégie de croissance, combinée à des robots révolutionnaires, renforce la position de Robint comme leader mondial. Avec ces avancées, Robint façonne l’avenir de la robotique et de la mobilité intelligente.

Lisez notre dernier article tech : Speed Bac Kids : Un jeu de société éducatif et hilarant signé ATM Gaming