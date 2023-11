Korea Content Business Week – L’univers des licences (IP) s’ouvre au-delà des genres et des industries !

Organisée par le Ministère de la culture, des sports et du tourisme (ministre : Yu In Chon) et sous la supervision de l’Agence coréenne du contenu créatif (PDG : Jo Hyunrae), la Korea Content Business Week, qui combine le Content IP Market, le Licensing Con et le Webtoon Job Festa, se tiendra au COEX, dans le quartier de Samseong-dong, à Séoul, du 28 au 30 Novembre.

Le salon accueillera conjointement trois évènements :

Le Content IP Market 2023, un événement complet qui couvrira la totalité des sujets afférant à la propriété intellectuelle

La Licensing Con 2023, un workshop qui examinera le présent comme l’avenir des licences de la propriété intellectuelle

Le Webtoon Job Festa 2023, qui fournira des informations complètes sur l’emploi dans le domaine de la bande dessinée et des webtoons

L’objectif sera d’élargir et de revitaliser le secteur de la propriété intellectuelle. Ceci grâce à des événements qui font participer non seulement les entreprises, mais aussi les acteurs satellites de cette industrie. Tels que les secteurs de la fabrication, des télécommunications, des services et des biens de consommation.

L’événement débutera par une présentation du PDG de Sanrio, Tsuji Tomokuni. Il partagera les objectifs d’expansion mondiale de Sanrio sous le thème « Friend the future » (“Soyons amis avec l’avenir”), en célébration du 50ᵉ anniversaire du personnage emblématique de Sanrio, Hello Kitty.

Content IP Market : un rêve de croissance infinie de la propriété intellectuelle au-delà des genres et des industries

Réuni autour du slogan : “Au-délà des genres et des industries, abattons les frontières de la propriété intellectuelle”, le Content IP Market sera un événement de rencontres professionnelles où les sociétés de contenu, les plateformes, ainsi que les secteurs de la fabrication et des services se réuniront pour développer des synergies autour des diverses composantes des licences : histoires, webtoons, personnages, etc.

Au total, 70 entreprises de contenu viendront faire commerce de leurs licences. RIDI, KidariStudio, HAKSAN PUBLISHING, Toyou’s Dream, Studio Gale, Carriesoft, STUDIO W.BABA, Woongjin Thinkbig, Arambooks, Samnparkers. Elles bénéficieront du soutien des acteurs phares du secteur de la production, de la communication, de la distribution et du financement. Tels que, Kakao entertainment, D&C Media, NCSOFT, Waterhole Company, mashimaro, LG Uplus, Ottogi, GS 25, WADIZ.

Quant aux acheteurs potentiels, 586 entreprises locales et internationales sont attendues. CJ ENM, KBS media, NEW, Showbox, SLL, Studio Dragon, Hive media corp, Raemongraein, Lotte Culture Works, KEYEAST, CJeS Studios, YLAB,COPUS KOREA, OCON STUDIOS, LOCUS, Netmarble, Sanrio, Crunchyroll, Kadokawa, Kuaikan, Kakao Piccoma. Ce marché permettra aux acheteurs potentiels de rencontrer individuellement les entreprises coréennes du secteur pour discuter de projetscinématographiques, de la production de nouvelles œuvres originales ainsi que d’autres pistes de commercialisation.

Des événements parallèles seront également organisés :

Une table ronde “Global Business”,

Une journée de networking autour du contenu coréen,

Un symposium de consultation commerciale sur l’expansion à l’étranger,

Un showcase sur l’investissement dans le secteur des webtoons et des bandes dessinées,

Un atelier d’animation,

Un atelier de travail “KNock” pour les investisseurs,

Un séminaire juridique,

Un séminaire pédagogie visant à renforcer les compétences nécessaires pour réussir dans cette industrie.

Ces divers évènements fourniront des conseils et une formation aux professionnels du secteur.

D’autre part, le « K-Content IP Global Forum » se tiendra en parallèle du salon. Il aura pour but d’explorer les moyens de promotion de la “super” propriété intellectuelle coréenne (“Korean Super IP”). Les intervenants incluent :

Jang, Young, vice-président et responsable de la conception des marques chez Hyundai Motor Group

Yoon, Hye-young (directrice de la division, Netmarble)

Park, Jun-hyung (chef d’équipe, GS Retail)

Le forum abordera la croissance et l’avenir de la propriété intellectuelle coréenne.

En outre, Lotte World, Shinhan Financial Group, S-Oil, Kakao et Hyundai Department Store présenteront, entre autres événements divers et variés, une « présentation des meilleurs exemples de collaboration en matière d’expansion de licence », une “exposition sur le développement de nouveaux personnages dérivés de licences”, une vente de produits « Cream store », ainsi qu’un événement de graffitis de personnages.

Licensing Con : tendances et avenir du marché des licences

Le « Licensing Con » est un événement qui examine les tendances nationales et internationales en matière de licences. Il proposera des orientations pour aider les entreprises à établir des stratégies futures. Cette année, des débats en direct et des conférences thématiques seront organisés autour de trois axes : les tendances du secteur, les affaires et la technologie.

Korea Content Business Week Licensing Con – Programme :

Le premier jour, une conférence intitulée « Vers le monde de la Super IP » sera organisée. La conférence verra les professionnels de l’industrie suivant intervenir :

L’auteur Yoon Tae Ho interviendra autour du thème “des cases du webtoon au grand écran”

interviendra autour du thème Tsukamoto Susumu, directeur général spécial de Media Do, et Kakinuki Masakazu, chef de la division MD Business de Kadokawa interviendront autour de ”L’évolution du contenu à l’ère du Big Blur” (Big Blur : phénomène brouillage des frontières des secteurs)

interviendront autour de (Big Blur : phénomène brouillage des frontières des secteurs) Enfin, Bang Jinho, chef de la division SLL Content Business Division 2, Park Kunhee, PDG de KOCOWA (Wavve Americas, Inc dba.) et Woody, PDG de KENAZ prendont la parole lors d’une conférence sur « l’expansion infinie du contenu coréen ».

La deuxième journée sera placée sous le thème des « nouvelles activités autour de la propriété intellectuelle » et sera consacrée à :

L’expansion des licences par les communautés de fans.

La diversification des activités de propriété intellectuelle des entreprises

Au marché des contenus nouvellement créés, etc.

Parmi les intervenants figurent Park Jinhae, directeur de D&C WEBTOON Biz, qui détient la propriété intellectuelle de « Solo Loveling », Lee Min Seok, PDG de WHYNOT MEDIA, et Jung Jae Hoon, responsable des opérations et du marketing chez TikTok Korea.

Le thème de la troisième journée sera « Les nouvelles technologies sur le marché du contenu ». Parmi les sujets abordés, citons des conférences en direct sur le thème de :

« La propriété intellectuelle revient de notre côté » par l’auteur Lee Hyun Se et Jaedam Media

« Les axes commerciaux cruciaux de la technologie de l’IA » par Chon Sangbae, directeur général de Gaudio Lab, (ainsi que trois autres collaborateurs)

« Élargir nos horizons pour accéder à la réalité cachée » par Sam Lawton, producteur de « Expanded Childhood »

Webtoon Job Festa : pour résoudre les difficultés du marché de l’emploi

Le Webtoon Job Festa est un événement dont l’objectif sera de permettre aux acteurs et futurs acteurs du secteur de surmonter les difficultés liées à la recherche d’emploi dans les domaines de la bande dessinée et du webtoon, dans le but de contribuer à la croissance durable de l’industrie. Les entreprises de contenu engagées dans le secteur de la propriété intellectuelle, des webtoons et les demandeurs d’emploi souhaitant travailler dans ces domaines se réuniront pour encourager les talents et promouvoir la prise de contact des parties prenantes par le biais de rencontres individuelles et de séances d’information.

Des consultations individuelles seront organisées en ligne et hors ligne avec des recruteurs d’environ 80 entreprises, dont KidariStudio, Munpia, Jaedam Media, Toyou’s Dream et Daoncreative. Des travaux représentatifs des entreprises participantes et des portfolios de demandeurs d’emploi seront également exposés. Une table ronde sera organisée avec les auteurs Kang Full (Moving) et Yoon Tae Ho (Misaeng).

Le directeur de la KOCCA, Jo Hyunrae, a déclaré : « Le contenu coréen, qui est apprécié et exporté dans le monde entier, a atteint un point critique où désormais, un nouveau bond en avant est nécessaire pour plus de croissance ». « Nous nous efforcerons de poursuivre le développement et la croissance de l’industrie du contenu en cherchant des moyens de favoriser cette expansion », a-t-il ajouté.