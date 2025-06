State of Play : IO Interactive dévoile la bande-annonce de James Bond 007: First Light

Depuis l’accueil mitigé de 007 Legends en 2012, aucun développeur n’a osé relancer la licence… jusqu’au 4 juin dernier. Lors du State of Play, IO Interactive a dévoilé son prochain jeu James Bond, baptisé 007 First Light. On a un bref aperçu de l’histoire du préquel de Bond, et elle diffère grandement de celle de l’agent secret du MI6 que nous connaissons tous…

James Bond 007: First Light : un agent imparfait et plus humain

Près de 12 ans se sont écoulés après l’échec cuisant du dernier jeu james Bond, 007 Legends. Mais après plus d’une décennie d’absence, l’espion le plus célèbre du jeu vidéo s’apprête à faire un retour fracassant. IO Interactive, le studio derrière la trilogie Hitman, s’est invité au State of Play du 4 juin pour dévoiler 007 First Light. Ce nouveau jeu James Bond plongera les joueurs dans une aventure relatant les origines du célèbre agent britannique.

Pour ce prochain opus, adieu le Bond calme et expérimenté. Ici, on aura un jeune espion de 26 ans, impulsif, encore loin du légendaire 007. “Suivez James Bond en tant que jeune recrue pleine de ressources et parfois téméraire dans le programme d’entraînement du MI6. Découvrez l’histoire des origines de l’espion le plus célèbre du monde », peut-on lire dans la description officielle de 007 First Light. Loin de l’agent invincible que l’on connaît, ce Bond débute dans l’ombre. Sa première mission pourrait donc faire de lui une légende…ou la risée du MI6.

Appréciez la nouvelle bande-annonce dans la vidéo ci-dessous :

Rendez-vous au Summer Game Fest

Pour ce nouvel opus de James Bond, IO Interactive entend livrer un véritable chef d’oeuvre digne de la licence 007. “Avec 25 ans d’expérience dans la création de jeux d’action et d’aventure captivants avec la franchise Hitman, notre studio a été stimulé par cette opportunité monumentale d’exploiter cette expertise pour ramener 007 dans les jeux vidéo”, déclare Hakan Abrak, PDG de IO Interactive. “Nous mettons toute notre énergie et notre passion pour la franchise dans la création d’une aventure cinématographique qui repousse les limites de ce que peut être un jeu James Bond, tout en racontant une histoire nouvelle et originale. Nous avons hâte que les joueurs et les fans découvrent une expérience taillée sur mesure pour eux.”

James Bond 007: First Light sortira en 2026 sur PS5, Xbox Series X|S, PC et Nintendo Switch 2. La date de sortie précise est encore secrète, mais IO promet plus de détails lors du Summer Game Fest.