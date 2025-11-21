Precisely Data Integrity Suite : une avancée puissante pour des données fiables

La gestion des données évolue avec l’arrivée de solutions innovantes. Precisely Data Integrity Suite s’enrichit d’outils basés sur l’IA. Cette avancée promet d’associer rapidité, simplicité et sécurité pour les entreprises. La suite accueille désormais Gio™, un assistant conversationnel, et Data Catalog Agent. Découvrons comment ces nouveautés vont transformer la vie des utilisateurs.

Gio AI Assistant : une nouvelle ère pour la gestion des données

Gio™ est le nouvel assistant intelligent de la Precisely Data Integrity Suite. Il offre une interface en langage naturel qui révolutionne le quotidien des professionnels. Il suffit de décrire simplement une tâche, comme “trouver et étiqueter des données sensibles”. Gio comprend la demande et lance l’agent adapté.

Grâce à cette IA, les utilisateurs n’ont plus besoin de maîtriser des langages complexes ou de passer par des processus fastidieux. Chaque action s’ajuste aux règles de gouvernance et de conformité. Ainsi, Gio garantit une expérience fluide tout en respectant les exigences de sécurité.

Automatisation intelligente avec Data Catalog Agent

La nouvelle fonctionnalité Data Catalog Agent vient automatiser les tâches répétitives de gestion des données. Cet agent IA identifie et classe automatiquement les informations sensibles, comme les données personnelles (PII) ou critiques (CDE).

Gain de temps sur la documentation et la classification

Réduction des erreurs humaines

Gouvernance des données accélérée et cohérente

De nouveaux agents seront bientôt disponibles pour automatiser encore plus de processus au sein de la suite. L’objectif : offrir une gestion évolutive et performante des données.

Sécurité, conformité et gouvernance au cœur de la Suite

La Precisely Data Integrity Suite s’appuie sur l’AI & Agentic Fabric. Cette architecture renforce le contrôle, la gouvernance et la transparence. Les clients choisissent leurs modèles d’IA et gardent le contrôle sur leur utilisation.

Tout workflow réalisé via l’assistant ou les agents IA respecte les normes de conformité et de sécurité. Les organisations peuvent ainsi automatiser la gestion de leurs données sans mettre de côté la protection et la confidentialité.

En résumé, Precisely Data Integrity Suite ouvre de nouvelles perspectives pour les entreprises. Avec Gio, Data Catalog Agent et AI & Agentic Fabric, la gestion de données devient simple, rapide et fiable. Les utilisateurs gagnent du temps et gardent la maîtrise, tout en pérennisant la sécurité des données stratégiques. Découvrez dès maintenant ces solutions et faites évoluer vos pratiques de gestion des données.

