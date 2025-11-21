Megabonk crée la surprise aux Game Awards 2025 en se retirant de la catégorie “Best Debut Indie Game”

Le phénomène indie de l’année surprend une nouvelle fois la scène vidéoludique. Cette fois, il ne s’agit pas d’un record de ventes, mais une décision rare et saluée pour son honnêteté. Il y a quelques heures, le créateur du jeu indé Megabonk a décidé de se retirer des nominations aux Game Awards 2025. Une décision rare, qui secoue autant l’événement que la communauté vidéoludique mondiale.

Megabonk retiré des Game Awards : “ce n’est pas mon premier jeu”

C’est la nouvelle qui fait vibrer la sphère gaming ces dernières heures. Vedinad, le créateur solo de Megabonk, a demandé le retrait immédiat de son jeu de la catégorie “Best Debut Indie Game” aux Game Awards 2025. Dans son message, Vedinad explique que Megabonk ne peut pas être considéré comme un “début”, puisqu’il a déjà publié d’autres jeux sous divers noms de studios. Le développeur ne souhaite pas non plus “prendre la place” d’équipes véritablement débutantes.

“C’est un honneur et un rêve pour Megabonk d’être nominé aux TGA, mais malheureusement, je ne pense pas qu’il soit éligible dans la catégorie Jeu indépendant débutant”, a écrit Vedinad sur X. “J’ai déjà créé des jeux sous différents noms de studio, donc Megabonk n’est pas mon premier jeu.”

“J’apprécie vraiment la nomination, le soutien et les votes, mais je ne pense pas que ce jeu ait sa place dans cette catégorie. Vous devriez voter pour un autre de ces incroyables premiers titres, ce sont tous des jeux formidables !”

Geoff Keighley, le maître de cérémonie des Game Awards, a immédiatement salué le geste de Vedinad. Il a également confirmé le retrait officiel de Megabonk via un post sur X.

.@MegabonkGame, a nominee for Best Debut Indie Game, reached out to clarify that he is an established solo developer who had been presenting himself as a new creator under the name Vedinad.



We’re grateful for his honesty. As a result, MegaBonk will be removed from the category. pic.twitter.com/mTR5lmMubb — Geoff Keighley (@geoffkeighley) November 18, 2025

Pour les Game Awards, c’est un cas presque inédit : un créateur qui corrige lui-même son éligibilité, au nom de l’équité. Cependant, ce retrait pourrait bien renforcer la réputation de Megabonk. Après l’annonce, les joueurs ont salué massivement l’attitude “clean” du développeur, qui montre un respect exemplaire pour la scène vidéoludique indépendante.

Une chose est sûre : Game Awards ou pas, Megabonk restera l’un des jeux les plus marquants de 2025.