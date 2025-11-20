Hytale renaît : Hypixel rachète le projet et dévoile un nouveau trailer 

Après une annonce brutale d’annulation en juin 2025, Hytale revient sur le devant de la scène avec un renversement de situation spectaculaire. À la grande surprise de tous, Riot Games a accepté la proposition des fondateurs d’Hypixel de racheter leur jeu, assurant ainsi sa résurrection. Et pour ne pas faire les choses à moitié, le studio a publié un premier aperçu d’Hytale via un long trailer de gameplay, baptisé “Breaking the Curse”. De quoi raviver l’engouement d’une communauté qui croyait le projet perdu.

Hytale un retour à la vision d’origine, selon Hypixel

Le 17 novembre dernier, Hypixel a officialisé le rachat complet de Hytale à Riot, au grand plaisir des fans de la licence. Le studio annonce également le financement du projet, seul, et sur une durée minimale de dix ans. Les fondateurs Simon Collins-Laflamme et Philippe Touchette expliquent vouloir “s’affranchir de toute logique d’éditeur”, retrouver une totale liberté créative et revenir à ce qui faisait l’essence du projet initial.

Chez Hypixel, plus de 30 anciens développeurs ont déjà été réembauchés par rapport au rachat d’Hytale. L’équipe annonce travailler désormais sur le Legacy Engine, le moteur original, jugé plus mature et plus rapide à mettre entre les mains des joueurs. Le but est de sortir une Early Access plus tôt, même imparfaite, plutôt que de viser un produit définitif à long terme.

Cette phase d’accès anticipé inclura un mode Exploration, un mode Créatif et les premiers outils de modding. Le Mode Aventure et les minijeux arriveront plus tard. On aura la date précise de lancement « dans les prochains jours », selon Hypixel.

“Conjurer le sort”

Et en cadeau pour sa communauté, le studio a publié hier trailer de 16 minutes baptisé “Breaking the Curse”. Simon Collins-Laflamme déclare que la vidéo a été tournée “en une seule matinée” et sans artifices marketing. On y découvre de vastes environnements, des combats dynamiques, un bestiaire varié et un système d’éclairage particulièrement soigné. La vidéo révèle aussi des zones encore incomplètes et des bugs visibles.

Cette longue séquence montre donc Hytale tel qu’il est aujourd’hui, avec ses forces, ses imperfections, et surtout un aperçu concret de son gameplay.

Vous pouvez le regarder dans la vidéo ci-dessous :

Certes, Hytale reste encore loin de son ambition initiale, mais ce renouveau porté par ses créateurs reste une excellente nouvelle pour les joueurs. Le futur du jeu dépendra désormais de l’early access et des refontes apportées par Hypixel.