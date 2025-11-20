Apple : pas d’iPhone 18 en 2026 ?

Apple s’apprête à bouleverser son calendrier de lancement. Depuis 2020, la marque dévoile chaque mois de septembre quatre nouveaux modèles d’iPhone. Cependant, cette tradition pourrait prendre fin en 2026. En effet, selon Bloomberg, Apple réduira son offre à trois appareils haut de gamme. De plus, il réservera ses modèles plus accessibles pour un nouvel événement au printemps. Ce changement stratégique viserait à renforcer la visibilité de la marque tout au long de l’année. Mais aussi, à introduire une nouveauté très attendue : le premier iPhone pliant.

Apple ne présenterait pas d’iPhone 18 classique l’année prochaine

En septembre 2026, Apple ne présentera pas d’iPhone 18 classique. La keynote annuelle devrait se concentrer sur trois modèles : l’iPhone 18 Pro, l’iPhone 18 Pro Max et un iPhone pliant inédit. Ce dernier, encore sans nom officiel, serait un appareil hybride entre l’iPad mini et l’iPhone, pensé pour offrir une expérience unique. Il deviendrait aussi le smartphone le plus cher jamais proposé par Apple. Les modèles standards, comme l’iPhone 17 ou l’iPhone Air, ne seront pas remplacés à cette période.

Apparemment, Apple pense que ce nouveau rythme lui permettra de mieux rivaliser avec ses concurrents asiatiques. Ces derniers multiplient les lancements tout au long de l’année. En décalant certains modèles au printemps, la marque pourra créer deux grands rendez-vous médiatiques. Elle espère ainsi renforcer son impact et sa présence sur le marché mondial. Les consommateurs devront donc patienter jusqu’en 2027 pour découvrir l’iPhone 18, l’iPhone Air 2 et une version plus abordable baptisée iPhone 18e.

L’iPhone Air, une gamme toujours en évolution

Contrairement aux rumeurs annonçant la fin de l’iPhone Air, Bloomberg affirme que ce n’est pas dans les plans d’Apple. Au contraire, l’entreprise projetterait d’en faire une ligne distincte, à l’image de l’iPhone SE, avec un cycle de sortie décalé. L’absence d’un iPhone Air 2 en 2026 ne signifie donc pas l’abandon du projet.

Le journaliste Mark Gurman estime que l’iPhone Air représente pour Apple un exercice de miniaturisation et d’innovation. Même si son avenir reste incertain, il devrait revenir au printemps 2027 aux côtés des modèles plus classiques. Cette stratégie confirme la volonté d’Apple d’élargir son catalogue à six iPhone par an, contre quatre actuellement. Et ce, tout en diversifiant ses gammes pour toucher un public plus large.