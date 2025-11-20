WhatsApp prépare l’arrivée des pseudos synchronisés avec Instagram et Facebook

WhatsApp continue d’évoluer pour offrir plus de liberté à ses utilisateurs. Après avoir annoncé la possibilité d’utiliser l’application sans numéro de téléphone, la messagerie instantanée de Meta travaille désormais sur une nouvelle fonction : l’intégration des pseudos. Cette option permettra de choisir le même identifiant que sur Instagram et Facebook.

Jusqu’ici, WhatsApp reposait principalement sur le numéro de téléphone pour identifier ses utilisateurs. Cette approche limitait la personnalisation et obligeait à partager ses coordonnées pour être contacté. Avec l’arrivée des pseudos, l’application franchit une étape importante. En effet, les utilisateurs pourront réserver un nom d’utilisateur unique, identique à celui qu’ils utilisent déjà sur Instagram ou Facebook. Cela simplifie la gestion des comptes et renforce la cohérence de l’identité numérique.

De plus, cette évolution s’inscrit dans une stratégie plus large de Meta visant à rapprocher ses différentes plateformes. En permettant de conserver le même pseudo sur WhatsApp, Instagram et Facebook, l’entreprise facilite la reconnaissance entre contacts et améliore la continuité des échanges. Les utilisateurs n’auront ainsi plus besoin de jongler entre plusieurs identifiants.

Plus de confidentialité et de sécurité pour les utilisateurs de WhatsApp

Au-delà de l’aspect pratique, cette nouveauté répond aussi à une préoccupation majeure : la protection des données personnelles. En utilisant un pseudo, il devient possible de communiquer sans partager son numéro de téléphone. Cela représente un avantage considérable pour ceux qui souhaitent préserver leur vie privée tout en restant accessibles sur la plateforme.

Par ailleurs, Meta prévoit également un système de vérification via son Accounts Center. Cela garantit que le pseudo choisi correspond bien à celui utilisé sur les autres services du groupe. Cette mesure limite les risques d’usurpation d’identité et renforce la confiance des utilisateurs. En centralisant la gestion des pseudos, WhatsApp s’aligne sur les standards de sécurité déjà présents sur Instagram et Facebook.