WhatsApp se réinvente : IA, traduction, sécurité et nouvelles fonctions pour 2025

WhatsApp est actuellement l’application de messagerie la plus utilisée au monde. Justement, elle s’apprête à franchir un cap important avec une série de mises à jour majeures prévues pour la fin de l’année 2025. Ces nouveautés viseraient à rendre les échanges plus fluides, plus sécurisés et plus adaptés aux besoins actuels des utilisateurs. Ces évolutions sont déjà en cours de déploiement sur certaines versions bêta, notamment sur iOS et Android. Voici toutes ces nouveautés.

Des rappels intelligents pour ne plus oublier vos messages

WhatsApp introduit une fonction de rappel baptisée « Remind me », disponible sur iOS. Elle permet aux utilisateurs de programmer des alertes pour ne pas oublier de répondre à un message important. Cette option propose des délais prédéfinis comme 2 heures, 8 heures ou 24 heures. Néanmoins, il est aussi possible de choisir une durée personnalisée. Lorsqu’un rappel se déclenche, une notification apparaît avec le message concerné, sans que les autres participants à la conversation soient informés.

Cette fonctionnalité est particulièrement utile dans les échanges professionnels ou les groupes actifs, où il est facile de perdre le fil. Elle fonctionne aussi bien dans les discussions privées que dans les groupes. De plus, elle reste entièrement locale, ce qui garantit la confidentialité.

L’intelligence artificielle au service de la rédaction

WhatsApp lance également une aide à la rédaction appelée « Writing Help ». Cette fonctionnalité sert à accompagner les utilisateurs dans la formulation de leurs messages. Grâce à l’intelligence artificielle de Meta, cette fonction propose plusieurs reformulations selon le ton souhaité : professionnel, bienveillant ou humoristique. Elle est accessible via une icône en forme de crayon dans les discussions. Par ailleurs, elle peut être activée ou désactivée à tout moment. Cette fonction vise à faciliter les échanges pour les personnes qui hésitent sur le ton à adopter ou qui souhaitent gagner du temps.

Cette nouveauté repose sur une technologie respectueuse de la vie privée, appelée Private Processing. Elle garantit que ni WhatsApp ni Meta ne lisent les messages ou les suggestions générées. L’outil est en cours de déploiement en anglais, principalement aux États-Unis. Il devrait néanmoins être disponible dans d’autres langues d’ici la fin de l’année.

Traduction intégrée pour des échanges multilingues

WhatsApp propose désormais une fonction de traduction intégrée pour faciliter les conversations entre personnes parlant différentes langues. En effet, il suffit d’appuyer longuement sur un message et de sélectionner « Traduire » pour obtenir une version dans la langue choisie. Cette option fonctionne dans les discussions privées, les groupes et les canaux. D’autant plus que les traductions peuvent être enregistrées pour une utilisation ultérieure.

Sur Android, une option supplémentaire permet d’activer la traduction automatique d’un fil complet. Cela rend tous les messages entrants lisibles dans la langue préférée de l’utilisateur. Le processus se déroule directement sur l’appareil, sans transmission aux serveurs de WhatsApp. Le déploiement a commencé en septembre 2025, avec six langues disponibles sur Android et plus de dix-neuf sur iOS, dont le français.

Des fils de réponses pour mieux organiser les discussions

WhatsApp améliore la lisibilité des conversations de groupe avec l’introduction des fils de réponses, ou threads. Chaque réponse à un message crée désormais un fil dédié, accessible via un indicateur dans la bulle d’origine. Les participants peuvent consulter l’ensemble des échanges liés et y ajouter leurs commentaires, tout en gardant le contexte clair.

Cette organisation permet de suivre plus facilement les discussions sans saturer le flux principal. Les fils s’affichent de manière chronologique et ne perturbent pas la conversation générale. Ils sont générés localement. Autrement dit, tous les participants peuvent les voir, même s’ils n’ont pas encore reçu la mise à jour. Cette fonctionnalité est en cours de déploiement sur Android et iOS.

Vous pouvez désormais mentionner tout le monde en un clic sur WhatsApp

WhatsApp prépare aussi une autre fonctionnalité qui permet de mentionner tous les membres d’un groupe en une seule action. Cette fonction, appelée « mention everyone », permet de notifier l’ensemble des participants sans avoir à les taguer individuellement. Elle est accessible depuis le menu des mentions et garantit que les messages importants soient vus par tous.

Cette option est particulièrement utile dans les grandes communautés. Elle devrait être disponible pour tous les membres. Néanmoins, WhatsApp pourrait ajouter des réglages pour que seuls les administrateurs puissent l’utiliser. Pour l’instant, cette fonctionnalité est en développement et n’a pas encore été activée dans la version bêta publique.

Des pseudonymes pour plus de confidentialité

WhatsApp prépare aussi l’arrivée des pseudonymes. C’est un changement majeur qui permettra de contacter quelqu’un sans connaître son numéro de téléphone. Les utilisateurs pourront réserver leur identifiant, composé de lettres, chiffres, points ou underscores, tout en évitant les adresses trompeuses. Cette nouveauté vise à renforcer la sécurité et à limiter les risques d’usurpation.

Ce système de pseudonyme Il s’inscrit dans une tendance plus large de protection des données personnelles et d’adaptation aux nouveaux usages numériques. Meta n’a pas encore communiqué de date précise pour son lancement officiel.

Des protections renforcées contre les arnaques

Enfin, WhatsApp intensifie ses efforts pour lutter contre les arnaques. L’application propose désormais un aperçu de sécurité lorsqu’une personne inconnue ajoute un utilisateur à un groupe. Ce résumé permet de quitter la conversation immédiatement, sans consulter les messages. Les notifications restent muettes tant que l’utilisateur n’a pas choisi de rester.

Dans les discussions privées, WhatsApp teste aussi des avertissements contextuels lorsqu’un échange commence avec un numéro inconnu. Ces mesures s’accompagnent d’une lutte proactive contre les réseaux d’arnaques. En particulier, en Asie du Sud-Est, où plus de 6,8 millions de comptes ont été supprimés au premier semestre 2025. Par ailleurs, WhatsApp collabore avec des acteurs comme OpenAI pour identifier et démanteler les campagnes frauduleuses multi-plateformes.

