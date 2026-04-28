Philips Evnia et AOC AGON : comment le moniteur veut devenir votre seul écran à regarder ?

À Dubrovnik, Philips et AOC n’ont pas seulement présenté une série de nouveaux moniteurs. Les deux marques ont surtout déroulé une vision assez claire du marché pour l’année à venir. Le moniteur n’est plus seulement un périphérique que l’on ajoute à un PC. Il devient un produit central, à la croisée du jeu, du télétravail, de la console, de la création de contenu et du divertissement quotidien.

Ce discours arrive dans un contexte particulier. Le marché du moniteur gaming a énormément évolué ces dernières années. Le 144 Hz est devenu presque banal, le QHD gagne du terrain, l’OLED devient plus accessible et les grands formats ne sont plus réservés à quelques passionnés. Dans le même temps, le travail hybride a changé la manière d’utiliser un écran. Beaucoup d’utilisateurs veulent désormais un seul produit capable de tout faire.

C’est joli Dubrovnik

C’est précisément sur cette idée que Philips Evnia et AOC AGON veulent construire leur stratégie. D’un côté, AOC pousse une approche plus technique, plus gaming, plus tournée vers la performance. De l’autre, Philips Evnia mise davantage sur l’immersion, le design et l’intégration dans un setup plus large. Deux marques, deux langages, mais une même ambition : rendre le moniteur plus stratégique dans l’équipement numérique du quotidien.

Une stratégie plus lisible pour un marché devenu complexe

Le premier message important concerne l’organisation même de l’offre. Pendant longtemps, les moniteurs grand public et les moniteurs gaming étaient traités comme deux familles assez séparées. Cette séparation a de moins en moins de sens. Un utilisateur peut travailler sur le même écran la journée, jouer le soir, brancher une console le week-end et utiliser un PC portable professionnel entre deux. Philips et AOC veulent donc penser leurs gammes par usages, plutôt que par simples catégories techniques.

This is Batman

Cette approche répond aussi à une vraie difficulté du marché. Acheter un écran est devenu plus compliqué qu’avant. Il faut choisir entre Full HD, QHD, UHD, OLED, Mini-LED, IPS, VA, ultrawide, USB-C, KVM, 144 Hz, 240 Hz, 260 Hz ou 500 Hz. Le discours de Philips et AOC cherche donc à mieux segmenter les besoins. Le joueur compétitif n’a pas les mêmes attentes qu’un utilisateur hybride. Le joueur console n’a pas les mêmes priorités qu’un créateur. Le casual gamer ne cherche pas forcément le même niveau de performance qu’un profil e-sport.

AOC AGON veut rester la marque de la performance gaming

AOC AGON conserve une identité très orientée performance. La marque veut parler aux joueurs PC, aux profils compétitifs et aux utilisateurs qui regardent d’abord les caractéristiques techniques. La gamme s’organise autour de trois niveaux : AOC Gaming pour l’entrée et le milieu de gamme, AGON pour les modèles plus avancés, puis AGON Pro pour les écrans les plus ambitieux. Cette structure vise à rendre l’offre plus simple à comprendre, sans abandonner les références très techniques qui plaisent aux joueurs.

La direction choisie est assez nette. AOC veut continuer à pousser les très hauts taux de rafraîchissement, les dalles rapides, les designs fonctionnels et les partenariats gaming. Les nouveaux designs AGON et AGON Pro vont dans ce sens, avec des supports plus travaillés, des rangements pour casque, une meilleure gestion des câbles, de nouveaux OSD et des éléments RGB plus assumés. La marque insiste aussi sur son rôle dans l’écosystème gaming, avec des partenariats comme NVIDIA, G2 Esports ou Red Bull. L’idée est claire : AOC AGON veut rester la marque la plus crédible pour ceux qui achètent un écran d’abord pour jouer.

Philips Evnia assume une vision plus lifestyle du gaming

Philips Evnia avance sur un territoire différent. La marque ne cherche pas seulement à proposer des écrans performants. Elle veut aussi vendre une expérience visuelle, un design et une ambiance. Cela passe par une identité blanche et argentée, plus éloignée des codes gaming traditionnels en noir et rouge. C’est un choix intéressant, car le marché est saturé de produits qui se ressemblent. Philips Evnia veut donc séduire les joueurs qui veulent un écran gaming sans transformer leur bureau en setup agressif.

Cette vision passe aussi par l’éclairage. Ambiglow reste un élément important de la gamme, mais Philips veut aller plus loin avec AmbiScape. L’idée est de synchroniser des lumières compatibles Matter avec le contenu affiché à l’écran, sans passer par un pont externe. Le moniteur devient alors une sorte de centre de contrôle pour l’éclairage de la pièce. C’est un axe très cohérent avec Evnia. Là où AOC parle performance, Evnia parle immersion, ambiance et intégration dans l’espace de vie.

L’OLED devient la grande vitrine technologique

L’OLED occupe une place centrale dans la stratégie 2026. Les arguments sont connus, mais toujours solides : noirs profonds, contraste quasi infini, temps de réponse très bas, couleurs riches et vraie sensation de netteté en mouvement. Philips et AOC veulent aussi rassurer sur les limites historiques de cette technologie. La présentation insiste sur les systèmes de protection, les mises à jour de firmware à distance et surtout la garantie de trois ans incluant le burn-in sur les modèles OLED concernés.

Le point le plus intéressant concerne toutefois la double stratégie adoptée. D’un côté, les marques continueront de proposer des modèles premium avec les dernières générations de dalles QD-OLED ou W-OLED. De l’autre, elles veulent rendre l’OLED plus accessible grâce au QD-OLED Edge. Cette technologie promet une expérience OLED à des prix bien plus bas, autour de 400 euros sur certains modèles. Il faudra toutefois garder un regard critique. Ces écrans ne jouent pas exactement dans la même catégorie que les OLED les plus lumineux. Le compromis se fait notamment sur la luminosité et l’expérience HDR.

Le QHD 260 Hz devient le nouveau point d’équilibre

Pendant longtemps, le Full HD à haut rafraîchissement a représenté le choix naturel pour les joueurs compétitifs. Philips et AOC semblent désormais vouloir déplacer ce point d’équilibre vers le QHD à 260 Hz. Le raisonnement se tient. Le QHD apporte plus de netteté que le Full HD, sans demander autant de puissance que la 4K. En parallèle, un taux de rafraîchissement autour de 240 ou 260 Hz offre déjà une excellente fluidité pour une grande majorité de joueurs.

C’est probablement l’un des axes les plus importants pour le marché de masse. Les modèles QHD 260 Hz annoncés ou déjà disponibles descendent sur des tarifs proches de 200 euros. Cela change la perception du segment. Ce qui relevait encore du haut de gamme il y a quelques années devient peu à peu une base crédible pour un écran gaming moderne. À terme, Philips et AOC veulent installer l’idée qu’un bon écran gaming polyvalent ne doit plus forcément être en Full HD, ni se limiter à 144 Hz.

Le Full HD très rapide reste stratégique pour l’e-sport accessible

Le Full HD n’est pas abandonné pour autant. Il conserve un rôle clair dans l’offre, notamment pour les joueurs qui cherchent la fluidité maximale au prix le plus bas. Les modèles Full HD 260 Hz doivent permettre de proposer une expérience très rapide, avec un ticket d’entrée plus contenu. Ce segment reste important, car il correspond encore à une grande partie du volume de vente. Tous les joueurs ne veulent pas ou ne peuvent pas investir dans un écran OLED, QHD ou ultrawide.

AOC et Philips cherchent donc à repositionner le Full HD. Ce n’est plus forcément le choix premium, mais cela peut rester une option très pertinente pour le jeu compétitif. La marque met aussi en avant des fonctions comme la réduction du flou de mouvement, l’Adaptive Sync et le faible input lag. Ce discours permet de maintenir une offre accessible tout en évitant de donner l’impression que le Full HD est dépassé. En réalité, il devient surtout un choix plus spécialisé.

L’écran hybride devient le vrai produit d’avenir

Au-delà de l’OLED et du refresh rate, la tendance la plus intéressante reste peut-être celle du moniteur hybride. C’est là que l’évolution des usages est la plus visible. Beaucoup d’utilisateurs travaillent à domicile, utilisent un ordinateur portable, possèdent un PC fixe personnel et veulent parfois brancher une console. Dans ce contexte, un écran ne doit plus seulement afficher une image. Il doit aussi simplifier le bureau.

C’est ce qui explique la montée en puissance de l’USB-C, du Power Delivery, du KVM et des hubs USB intégrés. Les modèles ultrawide WQHD avec USB-C 90 W, KVM et format 21:9 répondent parfaitement à cette logique. Ils permettent de passer d’un PC portable de travail à une machine gaming avec les mêmes périphériques. L’écran devient alors une station d’accueil déguisée en moniteur gaming. Pour beaucoup d’utilisateurs, ce sera plus utile qu’une fiche technique extrême.

Le Dual Mode veut réconcilier définition et fluidité

Les écrans Dual Mode et Dual Frame répondent à un autre problème classique : faut-il privilégier la définition ou la fluidité ? Philips et AOC veulent proposer les deux. Le principe consiste à utiliser un écran dans un mode très défini pour le travail, la création ou les jeux contemplatifs, puis à basculer vers une définition plus basse avec un taux de rafraîchissement plus élevé pour les jeux rapides. C’est notamment le cas du Philips Evnia 27M2D5901A, annoncé avec un mode 5K à 165 Hz et un mode 2K à 330 Hz.

Cette idée est séduisante, car elle correspond bien aux usages réels. Un joueur n’a pas toujours besoin de la même configuration selon le jeu lancé. Un RPG, un jeu de course, un FPS compétitif ou une journée de travail ne demandent pas les mêmes priorités. Il faudra cependant voir comment ces modes se comportent en pratique. La promesse est forte, mais la qualité du scaling, la netteté perçue et la simplicité de bascule seront déterminantes. À titre très personnel, je ne comprends toujours pas l’intérêt de ce dual mode quand il est possible d’avoir du QHD ou 4K 240 Hz qui fait tout à peu près bien.

Le 144 Hz revient par la porte du casual gaming

Le 144 Hz a longtemps été présenté comme une caractéristique premium. Ce n’est plus vraiment le cas. Philips et AOC le repositionnent désormais comme une base confortable pour le casual gaming, le divertissement et le travail. Ce changement est assez logique. Le jeu vidéo est devenu une pratique très large, qui dépasse largement les profils passionnés. Beaucoup d’utilisateurs jouent régulièrement, mais sans chercher une performance compétitive extrême.

Les nouveaux écrans AOC B36X illustrent bien cette transition. Ils proposent du QHD à 144 Hz à des tarifs très agressifs, avec l’idée d’offrir un moniteur bon à tout faire. Ce n’est pas le segment le plus spectaculaire de la présentation, mais c’est peut-être l’un des plus importants commercialement. Il vise les utilisateurs qui veulent un écran moderne, fluide et agréable, sans entrer dans les gammes gaming les plus marquées.

Un discours marketing séduisant, mais à nuancer

La vision présentée par Philips et AOC est cohérente, mais elle reste évidemment très marketing. L’idée selon laquelle un écran serait un achat “anti-inflation” est intéressante, car les moniteurs ont beaucoup progressé à prix équivalent. Un modèle vendu autour de 239 euros en 2026 peut effectivement offrir une définition, une fluidité et une réactivité très supérieures à un produit vendu au même prix quelques années plus tôt. Mais cela ne veut pas dire qu’un écran remplace une mise à niveau PC dans tous les usages.

Il faudra aussi surveiller la lisibilité des gammes. AOC Gaming, AGON, AGON Pro, Philips Evnia 3000, 5000, 6000, 7000 et 8000 : la segmentation est plus claire sur le papier, mais elle reste dense. Même remarque pour l’USB-C, très mis en avant, mais avec des puissances très différentes selon les modèles. Certains écrans proposent 15 W, d’autres 65 W, 90 W, 98 W ou 140 W. Pour un utilisateur qui cherche à charger un PC portable, ce détail peut tout changer.

Ce qu’il faut retenir de la stratégie Philips et AOC

Philips Evnia et AOC AGON ne veulent plus seulement vendre des écrans plus rapides ou plus lumineux. Les deux marques veulent occuper tout l’espace du setup. AOC AGON se concentre sur la performance gaming, l’e-sport, les taux de rafraîchissement élevés et les fiches techniques solides. Philips Evnia prend une direction plus immersive, avec une identité visuelle plus lifestyle et une intégration plus poussée de l’éclairage.

La stratégie 2026 repose donc sur une conviction simple : le moniteur devient un produit plus important qu’avant. Il peut améliorer une expérience de jeu sans changer de PC. Il peut remplacer une station d’accueil. Il peut structurer un bureau hybride. Et, il peut même devenir un élément d’ambiance dans une pièce. Reste à voir si cette promesse se vérifiera dans les tests, notamment sur l’OLED Edge, les modes Dual Frame et la simplicité réelle des fonctions connectées.