Révolution positive : Konecta & Lenovo promettent un digital workplace ultra-simplifié et agile

Konecta, géant mondial de l’expérience client (CX) et des services numériques, s’associe avec Lenovo, le spécialiste international de la technologie. Ensemble, ils présentent une alliance stratégique qui pourrait bouleverser la façon dont les entreprises envisagent leur environnement de travail numérique et l’expérience employé. Le but ? Offrir une plateforme intégrée, pilotée par l’IA, qui simplifie et améliore la gestion du digital workplace.

Un partenariat stratégique pour transformer l’expérience employé

Au départ, Konecta et Lenovo entretenaient une relation classique client-fournisseur. Mais rapidement, cette collaboration s’est muée en véritable alliance stratégique. Konecta voulait harmoniser et moderniser son infrastructure : Lenovo n’a pas seulement apporté ses solutions technologiques, il est aussi devenu un partenaire clé à l’échelle mondiale, notamment dans le pilotage de l’environnement de travail par l’IA.

Konecta déploie désormais les services Lenovo auprès de ses plus de 100 000 employés répartis à travers le monde. Mais ce n’est pas tout. Konecta gère aussi les opérations e-commerce de Lenovo et travaille avec lui sur l’externalisation de processus client intégrant l’IA. D’ailleurs, la première initiative a vu le jour en Égypte, qui devient ainsi un nouveau hub international pour les services CX et digitaux.

Un modèle digital workplace intégré et disruptif

Traditionnellement, les grandes entreprises gèrent des fournisseurs multiples, chacun spécialiste de son domaine : fabricants d’équipements, prestataires IT, support utilisateur… Résultat : beaucoup de complexité, peu de synergie. Konecta et Lenovo veulent changer la donne.

Leur nouvelle offre de digital workplace promet d’unifier tout l’écosystème technologique des employés sous un seul modèle, alimenté par l’IA. Konecta apporte son expertise en assistance et en expérience client, Lenovo orchestre le tout, intégrant des appareils dopés à l’IA et des services avancés. Fini les back-offices fragmentés !

Vers une nouvelle ère : le collaborateur traité comme un client

En interne, l’expérience employé reste trop souvent lente, avec des délais ou processus archaïques. Ce duo veut y remédier : les salariés bénéficieront désormais de fonctions de chat IA, de libre-service, d’interactions omnicanales et d’une personnalisation poussée. Concrètement, chaque employé accède enfin à un support informatique digne des meilleurs services clients grand public.

En simplifiant la chaîne des prestataires et en intégrant matériel, services, et gestion du cycle de vie, Konecta et Lenovo offrent aux organisations un digital workplace à la fois plus agile et plus centré sur l’utilisateur – parfait pour répondre aux attentes des nouvelles générations de collaborateurs.

Ce partenariat marque donc un tournant. Plus de simplicité, d’intelligence, et d’agilité : un joli pas vers le futur du travail. Et vous, qu’attendez-vous d’un environnement de travail digital ? Partagez vos attentes ou réactions directement en commentaire !