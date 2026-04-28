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Square Enix dévoile le DLC de Final Fantasy XIV, Evercold et débarque sur Switch 2

il y a 4 heuresDernière mise à jour: 27 avril 2026
Temps de lecture 1 minute
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Le MMORPG culte de Square Enix est de retour, et pas qu’un peu ! La firme japonaise a frappé fort lors du Fan Festival du week-end dernier en levant le voile sur l’avenir de Final Fantasy XIV. Après l’arc narratif Endwalker et Dawntrail, le MMORPG s’apprête à entamer un tout nouveau cycle avec un nouveau DLC baptisé Evercold et son arrivée sur Nintendo Switch 2. Eh oui : même après16 ans d’existence, le titre semble plus que jamais prêt à se réinventer.

Lire également : Splatoon Raiders arrive cette année, la date de sortie est confirmée !

Evercold : une nouvelle saga pour Final Fantasy XIV dès 2027

Il s’agit de l’annonce phare du FINAL FANTASY XIV Fan Festival 2026 à Anaheim. Lors de son discours d’ouverture, le producteur et réalisateur Naoki Yoshida a dévoilé Evercold, la prochaine extension du MMORPG. Disponible vers janvier 2027, elle est le point de départ d’un arc inédit baptisé Godless Realms, transporant les joueurs dans un univers entièrement gelé, connu sous le nom de “The Fourth”.

Ce nouveau territoire, marqué par une catastrophe climatique, offre une ambiance radicalement différente. Le premier trailer a également confirmé le retour de figures bien connues comme Alphinaud et Estinien, aux côtés de nouvelles factions et créatures mystérieuses. Enfin, au-delà de son cadre narratif, Evercold introduira des changements de fond, dont une refonte partielle des systèmes de progression et de combat

Ci-dessous la bande-annonce : 

Un crossover inattendu et une sortie sur Switch 2 confirmée

Parallèlement à Evercold, Square Enix a également annoncé l’intégration d’un crossover avec Neon Genesis Evangelion. Il s’agit d’une série de raids à 24 joueurs intitulée “Ghosts of Desire”, avec le studio Khara Inc., créateur d’Evangelion, derrière sa conception. 

Pour le moment, les détails complets et la date de sortie restent encore secrets. Néanmoins, on a pu avoir un premier aperçu dans un court teaser. Vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessous : 

Enfin, Square Enix a également officialisé l’arrivée de Final Fantasy XIV sur Nintendo Switch 2. Il arrivera en août 2026, avec la prise en charge du cross-play avec les autres plateformes.

il y a 4 heuresDernière mise à jour: 27 avril 2026
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Christiane

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