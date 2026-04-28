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Tuya Smart apporte une avancée remarquable à la maison connectée

il y a 3 heuresDernière mise à jour: 27 avril 2026
Temps de lecture 1 minute
Tuya Smart dévoile Hey Tuya, une IA enrichie pour la maison connectée intelligente.

Tuya Smart vient de marquer un tournant dans l’univers de la maison connectée. Lors de son sommet mondial 2026, la marque a présenté une version améliorée de Hey Tuya, sa plateforme intelligente. Cette innovation promet de changer notre manière de vivre avec l’IA, la robotique et la gestion de l’énergie.

Tuya Smart : une avancée majeure pour la domotique intelligente

Avec sa nouvelle version de Hey Tuya, Tuya Smart franchit une étape clé. La solution propose désormais une expérience plus naturelle et proactive. Les utilisateurs peuvent interagir à voix haute, comme avec un ami. L’IA comprend l’intention et agit immédiatement. De plus, l’écosystème s’étend à plus de services et d’appareils, grâce à une large compatibilité avec Matter ou Home Assistant.

Nouvelles capacités d’IA pour des écosystèmes connectés

La technologie de Tuya s’intègre maintenant à des services tiers comme Google Mail, Calendar et Docs. Ainsi, l’assistant ne se limite plus à la maison. Il permet d’envoyer des e-mails, organiser des réunions et piloter des appareils par simple commande vocale. L’IA gère des scénarios comme le réveil, la gestion de la santé ou la sécurité. Cette intelligence évolue en analysant habitudes et besoins en temps réel.

Hey Tuya : des fonctionnalités innovantes pour les utilisateurs

Hey Tuya va encore plus loin avec une bibliothèque de compétences enrichie. Elle prend en charge la création d’images, la génération de vidéos ou la reconnaissance d’images. Les développeurs créent aussi des applications IA personnalisées facilement avec Vibe Coding. Plus besoin de code complexe : tout se fait en langage naturel. Ainsi, la barrière technique diminue et chacun peut réaliser ses propres scénarios de vie connectée.

Tuya Smart confirme sa place de leader dans la maison intelligente et l’IA. Avec ces nouveautés, la marque aide à transformer le quotidien des consommateurs comme celui des développeurs. L’innovation porte sur la simplicité, la connectivité et l’intelligence, facilitant l’accès à la technologie pour tous. L’avenir de la maison connectée se construit dès aujourd’hui avec Tuya Smart.

Lisez notre dernier article tech : TUTO – Safari : comment déplacer et organiser la barre de recherche selon vos préférences ?

il y a 3 heuresDernière mise à jour: 27 avril 2026
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