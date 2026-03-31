Conquest boucle le roster d’Invincible VS, les premiers personnages DLC du Year 1 sont confirmés

Et de 18 ! Lors des EVO Awards du week-end dernier, Invincible VS a levé le voile sur son 18e et dernier combattant de lancement :Conquest. Quarter Up a également profité de l’événement pour confirmer dans la foulée ses deux premiers personnages DLC, Universa et The Immortal. On a déjà les premières images de gameplay, et on ne vous le cache pas : c’est gore. Âmes sensibles s’abstenir !

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Conquest : le Viltrumite taillé pour dominer Invincible VS

L’identité du dernier personnage du roster était très attendue, et c’est désormais officiel : Conquest rejoint le casting d’Invincible VS et vient boucler la sélection de base. Ce Viltrumite, bien connu pour sa brutalité dans l’œuvre originale, s’inscrit dans un style de combat extrêmement offensif. Les premières images de gameplay mettent en avant un combattant orienté vers l’agression brutale, saupoudré avec du sang. Beaucoup de sang.

Regardez :

En parallèle de cette annonce, Quarter Up a confirmé les deux premiers personnages additionnels qui viendront enrichir le roster après la sortie. Universa et The Immortal inaugureront ainsi le contenu du Year 1 Pass, avec une sortie prévue durant l’été 2026.

Universa, introduite récemment dans l’univers animé, se distingue par sa capacité à absorber l’énergie. Si les détails précis de son gameplay n’ont pas encore été dévoilés, son concept laisse entrevoir un personnage potentiellement axé sur la gestion des ressources et le contrôle du tempo, apportant une dimension plus technique à Invincible VS.

De son côté, The Immortal incarne une approche radicalement différente. Membre emblématique des Guardians of the Globe, ce guerrier millénaire se distingue pour sa capacité à revenir à la vie. Son style devrait logiquement s’orienter vers une endurance accrue et une capacité à tenir sur la durée, offrant une alternative plus défensive face à des profils offensifs comme Conquest.

Invincible VS sortira sur PlayStation 5, Xbox Series et PC via Steam le 30 avril 2026. Une bêta ouverte aura également lieu du 9 au 11 avril sur PlayStation 5 et Xbox Series.