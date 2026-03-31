On a enfin la date de sortie et le prix d’Avatar Legends: The Fighting Game

Un nouveau challenger entre dans l’arène du versus fighting. Le week-end dernier, Gameplay Group International et PM Studios ont profité de la scène des EVO Awards 2026 pour dévoiler officiellement la date de sortie d’Avatar Legends: The Fighting Game. Malheureusement, la version PlayStation 4 annoncée précédemment ne semble plus être d’actualité…

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Rendez-vous avec Avatar Legends: The Fighting Game en juillet

L’une des informations clés révélées lors de l’événement concerne la date de lancement d’Avatar Legends: The Fighting Game. Le jeu arrivera donc le 2 juillet 2026, avec une sortie simultanée sur PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Switch 2 et PC via Steam. Son prix est également accessible comparé à ses confrères, fixé à 29,99 dollars pour l’édition standard. Vous pouvez précommander le jeu dès maintenant, et vous aurez en bonus des couleurs de personnage exclusives et un droit de vote pour le personnage du Year 1 Pass.

Sur le plan technique, le jeu coche déjà plusieurs cases essentielles pour la scène moderne. Le rollback netcode sera intégré dès la sortie, garantissant des combats en ligne fluides et réactifs, même à distance. Le cross-play complet est également disponible entre toutes les plateformes. Enfin, des modes classés, casuals et des lobbies en ligne viendront structurer l’expérience multijoueur.

Au lancement, Avatar Legends: The Fighting Game proposera un roster de 12 combattants, issus des séries Avatar: The Last Airbender et The Legend of Korra.

Vous pouvez voir la dernière bande-annonce dans la vidéo ci-dessous :

Un gameplay accessible à tous ?

Fidèle à l’univers d’Avatar, le jeu adopte une structure de combat en 1 contre 1 en 2D, où chaque personnage exploite un style basé sur la maîtrise élémentaire : air, eau, terre ou feu. Les développeurs annoncent également un équilibre entre accessibilité et profondeur, avec une prise en main rapide mais un potentiel de maîtrise élevé.

“Pour nous, l’objectif est de proposer un jeu de combat qui offre une expérience fluide dès le premier jour”, a déclaré Victor Lugo, fondateur et directeur général de Gameplay Group. “Avatar correspond parfaitement à ce genre : le mouvement, la maîtrise et l’expression en sont les éléments essentiels. Nous avons mis au point un système axé sur la réactivité, la profondeur et le jeu compétitif.”

Au lancement, Avatar Legends: The Fighting Game proposera un roster de 12 combattants, issus des séries Avatar: The Last Airbender et The Legend of Korra. Un mode histoire viendra compléter les modes classiques comme Arcade, Entraînement ou encore les défis de combos.

Enfin, Gameplay Group promet un suivi post-lancement, avec l’arrivée de nouveaux combattants via un pass saisonnier.

Rendez-vous le donc le 2 juillet 2026 !