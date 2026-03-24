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Guilty Gear -Strive- 2.0 arrive bientôt, avec un nouveau combattant

il y a 28 minutesDernière mise à jour: 23 mars 2026
2 minutes de lecture
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Lors des finales de l’ARC World Tour 2025–2026 du week-end dernier, Arc System Works a enfin officialisé l’avenir de Guilty Gear -Strive-avec le tant attendu patch 2.0. Ken Miyauchi, le producteur du jeu, a lui-même présenté les nombreuses nouveautés, dont une refonte du gameplay et un nouveau Season Pass comprenant quatre personnages. On a déjà l’identité du premier, qui n’est autre que Jam Kuradoberi. Tout ce qu’il faut savoir ci-dessous.

Dans le même thème : Tekken 8 : le patch 3.0 est déployé, mais la communauté est déçue…encore

Un contenu riche pour Guilty Gear -Strive- 2.0

Après une finale bien tendue remporté par le joueur américain Jack, Ken Miyauchi, le producteur de Guilty Gear -Strive- est monté sur la scène de l’ARC World Tour pour dévoiler le contenu du patch 2.0 du jeu. Ce dernier s’inscrit dans la lignée de la saison 5 du jeu, et apportera une grosse modification du système de combat.

Pour lancer cette nouvelle saison, Arc System Works a dévoilé le premier DLC : Jam Kuradoberi. Personnage iconique de la franchise, elle débarque avec une nouvelle tenue, un petit compagnon et bien sûr, ses coups emblématiques. Voici sa bande-annonce de présentation : 

Autre bonne surprise : la saison 5 de Guilty Gear -Strive- 2.0 comptera 4 combattants additionnels, dont Robo-Ky. Pour le moment, le personnage est en cours de développement, mais il devrait arriver à l’été 2026. Deux personnages dont l’identité n’est pas encore connue le suivront, avec une sortie prévue vers l’hiver 2026 et au printemps 2027. 

Mais ce qu’attendaient vraiment les fans de la licence, c’est l’équilibrage du jeu. Cette fois, Arc System Works les a écoutés, en supprimant la très mitigée “Wild Assault”. À la place, on aura droit à une nouvelle nouvelle mécanique de combat, baptisée “Counter Blitz”. Cette dernière se déclenchera en contre-attaquant un coup, après avoir appuyé sur les touches avant et Dust.

Enfin, quelques personnages bénéficieront également de tout nouveaux coups spéciaux. Parmi eux, il y a Leo, Nagoriyuki, Ky et Sol Badguy

En bonus, de nouvelles couleurs feront leur apparition via le pack “Haunted”. De nouvelles tenues seront également disponibles, dont une robe spéciale pour Dizzy.

Vous pouvez voir le résumé des annonces dans la vidéo ci-dessous : 

Les joueurs n’auront pas longtemps à attendre, car Guilty Gear -Strive- 2.0 sortira le 9 avril 2026.  

il y a 28 minutesDernière mise à jour: 23 mars 2026
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Eric

Rédacteur passionné et spécialiste des dernières tendances technologiques sur Le Café du Geek. Découvrez avec Eric les nouveautés en gaming, gadgets high-tech, et analyses approfondies. Suivez les actualités pour rester à la pointe de l'innovation et faire les meilleurs choix gaming.

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