Tekken 8 : le patch 3.0 est déployé, mais la communauté est déçue…encore

Décidément, ça ne va pas fort dans l’équipe de développement de Bandai Namco ! Déployé le 17 mars 2026, le patch 3.0 de Tekken 8 devait ramener le jeu “aux bases”, après une Saison 2 largement critiquée par les joueurs. Malheureusement, malgré quelques corrections timides, la réception du patch s’avère pour l’instant mitigée, voire franchement négative au sein de la communauté compétitive de Tekken 8.

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Un “retour aux bases” qui peine à convaincre

Avec cette version 3.0 de Tekken 8, les développeurs avaient pour but de stabiliser le gameplay du jeu sans le bouleverser. Parmi les ajustements, on a la suppression du wall splat sur les Heat Smash, ainsi que l’ajout de nouveaux coups pour quelques personnages, dont Xiaoyu ou encore Dragunov. Les propriétés des coups des combattants “Top tiers” jugés trop puissants sont également revus, afin de les rendre moins oppressants en offense.

La vidéo de Zuuluu ci-dessous résume parfaitement tout le contenu de ce fameux patch 3.0 de Tekken 8 :

Sur le papier, ces changements vont dans le sens d’un assainissement global. Mais dans les faits, beaucoup reprochent à cette mise à jour de “décevante”. Là où une grande partie des joueurs espérait une refonte plus profonde — notamment du système offensif jugé trop dominant —, Bandai Namco a opté pour une approche progressive.

Résultat : plusieurs problèmes identifiés depuis la Saison 2 semblent toujours présents. Le manque d’options défensives, l’homogénéisation des personnages ou encore une méta jugée déséquilibrée continuent d’alimenter les débats. Quelques joueurs pros ont même décidé de s’essayer à d’autres jeux de combat, se préparant à abandonner Tekken 8 pour de bon.

De son côté, l’équipe de Tekken 8 a annoncé qu’elle reste à l’écoute des joueurs, via un portail officiel de feedback. Mais pour l’instant, le climat reste encore tendu, créant progressivement un fossé entre les intentions des développeurs et les attentes des joueurs. Histoire à suivre…