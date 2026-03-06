Guilty Gear -Strive- : un nouveau personnage et le patch 2.0 seront dévoilés lors de la finale de l’Arc World Tour 2025

L’heure est enfin venue ! À l’occasion des finales de l’Arc World Tour 2025–2026 Finals, Arc System Works a confirmé la révélation d’un nouveau personnage jouable ainsi que la bande-annonce du patch majeur Version 2.0 de Guilty Gear -Strive-. Une annonce très attendue par la communauté, qui pourrait marquer un tournant dans le gameplay du jeu.

Enfin le grand reveal…

Le rendez-vous est donc fixé : le nouveau combattant et la mise à jour majeure de Guilty Gear -Strive- seront présentés lors des finales de l’Arc World Tour 2025-2026, organisées en Corée du Sud du 20 au 22 mars 2026. La révélation devrait intervenir à la fin du tournoi, juste après le Top 8 final.

Le studio a également confirmé la diffusion d’un trailer dédié au patch Version 2.0, présenté comme une mise à jour d’ampleur pour le jeu. Si les détails précis restent encore secrets, plusieurs éléments sont déjà connus. D’après les informations communiquées, cette nouvelle version devrait proposer des ajustements d’équilibrage significatifs ainsi que diverses modifications du gameplay. Elle accompagnera également l’arrivée du prochain personnage DLC, qui sera présenté pour la première fois lors de l’événement.

[GUILTY GEAR -STRIVE- Ver. 2.00]We are excited to announce that the NEW CHARACTER & VER 2.0 TRAILER will be revealed during the ARC WORLD TOUR 2025-2026 FINALS, held in South Korea from March 20th to 22nd! 🏆



The reveal will take place on Day 3, following the #GGST Top 8. 🔥… pic.twitter.com/4RJ7NFGk36 — GUILTY GEAR OFFICIAL (@GUILTYGEAR_PR) March 4, 2026

Pour les fans et les joueurs professionnels, cette révélation constituera l’un des moments forts de l’événement. Depuis 2025, Arc System Works a annoncé qu’il est en train de retravailler le gameplay de Guilty Gear -Strive-. Il sera disponible via le patch Version 2.0, marquant une nouvelle phase de support pour le titre.

Attendons-nous donc à voir des techniques similaires au fameux “Instant Kill” et “Blitz” de Guilty Gear Xrd…

Qui sera le nouveau combattant de Guilty Gear -Strive- ?

Pour l’instant, Arc System Works n’a pas encore dévoilé l’identité du nouveau personnage de Guilty Gear -Strive-. Le studio se contentait seulement de confirmer qu’un combattant inédit sera présenté dans le trailer de la Version 2.0.

Certaines analyses de la communauté évoquent des indices visuels laissant penser à des personnages comme Jam Kuradoberi ou Robo-Ky. Nous en aurons le cœur net le 22 mars prochain !