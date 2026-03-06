Test – Twelve South MagFold : le wallet MagSafe qui tient vraiment la route

Le Twelve South MagFold est un portefeuille magnétique compatible MagSafe qui se transforme en support pour smartphone. Sur le papier, c’est simple. Pourtant, en réalité, c’est exactement le genre d’accessoire que j’utilise tous les jours sans y penser.

Je l’ai fixé pour la première fois sur mon Nothing Phone (3) et sa coque compatible magsafe avant de partir en rendez-vous. Trois cartes dedans, téléphone en poche, et aucune envie de prendre un portefeuille classique. Pourtant, je déteste les accessoires gadgets. Donc la vraie question est simple : est-ce que le MagFold est un simple wallet magnétique de plus, ou un accessoire réellement utile ?

Après plusieurs jours d’usage quotidien, ma réponse est claire : oui, il mérite sa place à l’arrière d’un smartphone, à condition d’accepter une charnière volontairement ferme.

En bref : Faut-il acheter le Twelve South Magfold ? Oui si vous cherchez un wallet magsafe de qualité et efficace.

Non si vous n'en avez pas l'utilité ou si vous voulez quelque chose de moins qualitatif. 💡 Verdict : Résistant, matériaux de qualité, sert également de support, c'est un bon allié pour le quotidien.

Un design premium et une vraie sensation de solidité

Dès l’ouverture de la boîte, le ton est donné. Twelve South ne fait pas dans le plastique brillant. Ici, on est sur des matériaux premium, avec un revêtement en similicuir texturé qui inspire confiance. En pratique, la finition est propre. Les coutures sont nettes. Les bords sont bien ajustés. Rien ne dépasse. Pourtant, ce n’est pas seulement esthétique. La structure interne est rigide, ce qui évite l’effet “pochette molle” qu’on retrouve sur certains wallets MagSafe.

Ce qui m’a marqué immédiatement, ce sont les aimants. Ils sont puissants. Vraiment puissants. Une fois le MagFold fixé au smartphone, il ne bouge pas. Même en sortant le téléphone d’une poche serrée, il reste parfaitement en place. Pourtant, il se détache sans forcer lorsqu’on le retire volontairement. C’est bien calibré. Autre point important : les cartes ne glissent pas. J’ai inséré deux cartes bancaires et une carte d’identité format CB. Ensuite, j’ai secoué le wallet volontairement. Rien n’a bougé. En réalité, la tension interne est suffisante pour maintenir les cartes, même lorsqu’il n’y en a qu’une seule.

La charnière est l’élément central du MagFold. Elle est solide. Très solide. D’ailleurs, elle est un peu dure au début. Cependant, c’est justement ce qui garantit sa stabilité en mode support. Une charnière souple aurait été plus agréable à manipuler, mais beaucoup moins fiable sur la durée.

Esthétiquement, le MagFold reste discret. Une fois fermé, il ressemble à un simple wallet magnétique. Pourtant, il cache un vrai mécanisme de support intégré. Pour plus de détails techniques officiels, la fiche produit complète est disponible sur la page officielle Twelve South.

Quelles sont les fonctionnalités réelles du Twelve South MagFold ?

Sur le papier, le Twelve South MagFold est un wallet MagSafe avec fonction support. En réalité, son intérêt vient de la combinaison des deux usages.

Caractéristiques principales :

• Compatibilité MagSafe

• Capacité jusqu’à 3 cartes

• Fonction support horizontal et vertical

• Aimants puissants intégrés

• Structure rigide avec charnière métallique interne

Cependant, ce n’est pas un simple porte-cartes. En pratique, il se déplie pour former un triangle stable. On peut donc poser le smartphone en mode paysage pour regarder une vidéo ou en mode portrait pour un appel vidéo.

Ce qui change tout, c’est la stabilité. J’ai posé le smartphone sur un bureau en bois, sur une table en verre, et même sur une surface légèrement inclinée. Le téléphone tient. La charnière ne cède pas. Donc on n’a pas cette sensation de support “fragile” qui se referme tout seul. Autre point intéressant : les aimants restent efficaces même avec trois cartes à l’intérieur. Pourtant, certains wallets perdent en adhérence lorsqu’ils sont remplis. Ici, je n’ai constaté aucun décrochage.

En revanche, il faut noter une chose importante. Le MagFold ne protège pas les cartes RFID comme certains wallets dédiés. Ce n’est pas sa promesse. Son intérêt principal reste la polyvalence et la compacité. Ici, Twelve South fait clairement partie des bons élèves.

Le Twelve South MagFold est-il vraiment utile au quotidien ?

C’est la vraie question. Parce qu’un wallet magnétique, c’est pratique, mais est-ce indispensable ?

En réalité, tout dépend de votre usage. Personnellement, je ne prends plus de portefeuille classique lorsque je sors rapidement. Une carte bancaire, une pièce d’identité, le permis de conduire et c’est suffisant pour 80 % de mes déplacements.

Le MagFold devient intéressant dès qu’on regarde du contenu. Par exemple, au café, j’ai posé mon Nothing Phone (3) en mode paysage pour regarder une vidéo YouTube. Le support tient parfaitement. En visio, c’est encore plus pratique. En mode portrait, le téléphone reste stable sur un bureau. Donc, plus besoin de chercher un objet pour caler le smartphone.

Cependant, la charnière un peu dure demande une pression franche pour l’ouvrir. Au début, j’ai cru à un défaut. En réalité, après quelques jours, j’ai compris que cette résistance garantit la stabilité. Elle ne se détend pas. Elle ne flotte pas. Autre point rassurant : même après plusieurs manipulations, je n’ai constaté aucun jeu mécanique. Rien ne grince. Rien ne se déforme. Enfin, le format reste compact. L’épaisseur ajoutée est raisonnable. Dans une poche de jean, ça passe sans gêne excessive. Pourtant, il faut accepter que le téléphone devienne plus épais.

Faut-il acheter le Twelve South MagFold ?

Si vous cherchez simplement un wallet minimaliste, il existe des alternatives moins chères. Cependant, si vous voulez un accessoire hybride fiable, le MagFold est pertinent.

Ce que j’apprécie, c’est l’équilibre entre design, solidité et fonctionnalité. On sent que le produit a été pensé pour durer. La charnière ferme peut surprendre, mais elle contribue clairement à la stabilité globale. En revanche, ce n’est pas un accessoire universel. Il est clairement destiné aux utilisateurs de smartphone compatibles MagSafe. Donc, si vous êtes sur Android, ce produit n’aura aucun intérêt sans coque magnétique spécifique.

Pour moi, le MagFold remplace à la fois un petit portefeuille et un support de bureau. C’est justement cette double fonction qui justifie son prix.

Conclusion

Le Twelve South MagFold n’est pas un gadget. C’est un accessoire bien conçu, avec des matériaux premium, des aimants puissants et une charnière solide. Certes, la charnière est un peu dure au départ, mais elle garantit une vraie stabilité.

En résumé, je le recommande à ceux qui veulent alléger leurs poches sans sacrifier la fonctionnalité. En revanche, si vous cherchez un simple porte-cartes basique et de moins bonne qualité, il existe moins cher.