Test – Nothing Phone (3) : l’audace continue, entre design lumineux et IA discrète

C’est une habitude au Café du Geek, nous testons tous les produits Nothing depuis l’a venue de la marque. Après un Phone (2) bien réussi, place au Phone (3). Dès la première prise en main, le Nothing Phone (3) fascine. Ce smartphone ne cherche pas à ressembler aux autres, et c’est sans doute ce qui fait son charme. Avec son design transparent, son interface Glyph revisitée et l’intégration de l’intelligence artificielle, il marque une nouvelle étape dans la vision singulière de Nothing : celle d’un retour à l’essentiel technologique, mais sans rien sacrifier à la personnalité.

Le troisième opus de la marque britannique mêle subtilement innovation, originalité et sobriété. Le résultat est un smartphone qui intrigue, puis séduit, avant de convaincre par sa qualité de fabrication et son univers cohérent. Loin de la surenchère, il s’impose comme un objet à part, pensé pour durer et pour plaire à ceux qui aiment que la technologie raconte une histoire.

Notre avis en bref

Le Nothing Phone (3) ne se contente pas d’améliorer la génération précédente : il la réinvente. Le design reste spectaculaire avec son dos transparent et son Glyph Interface repensé, mais tout semble plus abouti. La finition progresse, la prise en main est plus agréable, et la fluidité logicielle frôle la perfection grâce à la mise à jour Nothing OS 4 (bêta).

L’arrivée de l’IA, discrète mais efficace, donne un sentiment de modernité maîtrisée. Également, les photos sont largement correctes, la vidéo impressionne par sa stabilité et le son se hisse à un niveau rarement atteint sur un smartphone de cette gamme. Rien n’est superflu : tout est pensé.

Unboxing et design du Nothing Phone (3)

À l’ouverture de la boîte, on retrouve ce que Nothing fait de mieux : la simplicité élégante. Pas de surplus, pas d’accessoires inutiles. Par ailleurs, le packaging reste minimaliste, fidèle à la philosophie “Less is more”. On y trouve le téléphone, un câble USB-C , une documentation légère et, chose rare, une coque !

Visuellement, le design du Phone (3) reprend la recette gagnante du précédent modèle, mais avec une touche de maturité. Le dos transparent laisse apparaître un assemblage parfaitement symétrique, où chaque composant semble exposé avec fierté. Également, le nouveau Glyph Interface, plus structuré, offre une zone lumineuse unique et des animations plus précises. Le résultat est aussi pratique qu’esthétique : un coup d’œil, et vous savez si une notification, un appel ou une alarme est en cours.

En main, la sensation de qualité se confirme. Le cadre en aluminium brossé inspire confiance, tandis que le verre Gorilla Glass offre un équilibre idéal entre robustesse et douceur au toucher. Malgré ses dimensions généreuses (6,67 pouces), il reste agréable à manipuler, notamment grâce à un poids bien réparti et une ergonomie repensée.

Autre atout notable : le design sonore qui est amélioré. Les haut-parleurs stéréo délivrent une spatialisation surprenante, que ce soit pour la musique, les films ou les jeux. En outre, en posant le téléphone sur une surface, les vibrations du dos amplifient subtilement les basses, créant une signature sonore propre à Nothing.

Caractéristiques techniques et fonctionnalités

Sous son look transparent, le Nothing Phone (3) cache une fiche technique solide, sans chercher la surenchère. Nothing a choisi la stabilité et l’efficacité, plutôt que la course aux chiffres.

Principales caractéristiques :

Écran : OLED 6,67’’ 1260*2800 120 Hz

Processeur : Snapdragon 8s Gen 4

RAM : 12 Go ou 16 Go LPDDR5X

Stockage : 256 ou 512 Go UFS 4.0

Batterie : 5150 mAh – recharge rapide 65 W, sans fil 15 W, charge inversé 5 à 7.5 W

Caméra principale : triple capteur 50 MP (Principal, téléobjectif périscopique, ultra grand angle)

Caméra frontale : 50 MP

Système : Nothing OS 4 (bêta), basé sur Android 15

Résistance : IP68

Ce qui frappe dès les premières heures, c’est la cohérence du logiciel. Nothing OS 4 ne ressemble à aucun autre Android. L’interface, fluide et épurée, mêle design rétro et animations modernes. Les nouvelles icônes vectorielles, les transitions et le mode monochrome renforcent ce sentiment d’harmonie.

La grande nouveauté réside dans l’intégration de l’intelligence artificielle. Elle se manifeste à travers des suggestions contextuelles, une gestion intelligente des notifications et un assistant capable d’apprendre vos habitudes. Le bouton Essential space, permet d’interagir directement avec l’assistant Nothing AI pour rédiger, planifier ou simplifier les actions vocales. C’est subtil, jamais intrusif.

En vidéo, il restitue fidèlement les ambiances, même dans les environnements bruyants.

Performances et efficacité du Nothing Phone (3)

Le Nothing Phone (3) se montre redoutablement fluide dans tous les usages. Que ce soit pour le multitâche, le gaming ou la photo, il garde une constance exemplaire. Le Snapdragon 8s Gen 4 s’en sort admirablement, offrant un équilibre parfait entre puissance et gestion thermique. Même après plusieurs minutes de jeu intensif, le smartphone reste étonnamment froid.

Côté photo, la progression est nette. Les capteurs 50 MP travaillent de concert pour livrer des clichés détaillés, naturels et bien équilibrés. En lumière du jour, les couleurs sont éclatantes sans excès. De nuit, la montée en ISO est bien gérée et le bruit maîtrisé. La stabilisation optique fait un excellent travail pour conserver des images nettes, même en mouvement.

En vidéo, le Phone (3) s’affirme comme un vrai compagnon créatif. La capture en 4K à 60 fps, combinée au micro, donne des résultats convaincants. Les plans sont stables, précis, et la mise au point quasi instantanée.

La batterie, enfin, impressionne. Les 5150 mAh permettent de tenir largement une journée et demie d’usage mixte, voire deux jours pour les plus raisonnables. La recharge rapide 65 W regagne 50 % en 35 minutes, et la recharge sans fil 15 W reste pratique en complément.

Utilisation et expérience quotidienne

Le Nothing Phone (3) est un smartphone qui se vit plus qu’il ne se décrit. Dans la vie de tous les jours, il se démarque par sa simplicité fonctionnelle et son charme distinctif.

Le Glyph Interface joue ici un rôle clé. Outre les notifications lumineuses, il propose de nouvelles interactions : intensité modulable selon le contexte, suivi visuel des minuteurs, ou affichage discret de la progression de charge. Rien n’est gadget : tout sert à mieux connecter l’utilisateur à son téléphone sans l’écraser d’informations. Il y a tout de même des petits jeux sur cette interface.

Le Nothing OS 4 intègre également des routines intelligentes : désactivation automatique des sons la nuit, adaptation de la luminosité selon l’heure, ou suggestions de mode photo selon la scène. L’IA, présente mais discrète, agit comme un second souffle, rendant le téléphone plus réactif et plus intuitif.

Lors d’une journée type, navigation GPS, streaming, appels, photos et messageries, le Phone (3) se montre d’une fiabilité exemplaire. Aucun ralentissement, aucune surchauffe, une interface fluide du matin au soir.

C’est aussi un objet de conversation. Son dos transparent, sa finition blanche légèrement nacrée : tout attire l’œil sans paraître ostentatoire. Nothing réussit une fois de plus à créer ce petit “wow” visuel que peu de marques proposent. On aime ou on n’aime pas, c’est simple mais nous on aime !

Pourquoi acheter le Nothing Phone (3)

Ce Nothing Phone (3) s’adresse à ceux qui veulent un smartphone différent, à la fois beau, efficace et cohérent. Il ne vise pas la performance extrême, mais l’expérience d’usage globale.

C’est un téléphone qui surprend, sans frustrer. Son design transparent et lumineux continue de faire tourner les têtes, son système maison Nothing OS s’impose comme une alternative crédible aux autres géants, et sa fluidité d’usage inspire confiance.

L’arrivée de l’IA marque aussi une étape importante pour Nothing : celle d’une marque qui grandit, qui apprend, et qui n’a plus peur de rivaliser avec les ténors du marché. Si vous cherchez un smartphone original, bien fini et technologiquement réfléchi, alors le Phone (3) a toutes les chances de vous séduire. Avec Essential Apps et Playground, on va plus loin et ça fait du bien !

Disponible autour de 950 € en version 16 + 512 Go, il offre un rapport design/innovation cohérent dans cette gamme.

Conclusion

Le Nothing Phone (3) confirme tout le potentiel de la jeune marque britannique. Sans tomber dans l’excès, il allie originalité, performance et confort d’usage. Les finitions progressent, le Glyph se perfectionne, et l’intelligence artificielle ouvre de nouvelles perspectives sans dénaturer l’expérience Nothing. On attend avec impatiente les prochaines mises à jour notamment sur l’IA car Nothing est très actif dans sa politique de MAJ.

C’est un smartphone qui fait du bien à la tech : cohérent, élégant, équilibré. Il ne cherche pas à plaire à tout le monde, mais à ceux qui aiment la différence.