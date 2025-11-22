Clair Obscur: Expedition 33 remporte le titre de l’Ultimate Game of The Year aux Golden Joystick Awards 2025

Le petit bébé de Sandfall Interactive continue de battre des records ! Hier, Clair Obscur: Expedition 33 s’est imposé comme le grand vainqueur des Golden Joystick Awards 2025, en remportant le prestigieux Ultimate Game of the Year. Mais pas seulement : il repart avec six trophées supplémentaires, le propulsant ainsi au rang de phénomène mondial. Tous les détails ci-dessous.

Clair Obscur: Expedition 33 aux Golden Joystick Awards 2025 : un sacre total pour un jeu qui a conquis le public

Lors de cette édition 2025 des des Golden Joystick Awards, Clair Obscur: Expedition 33 a littéralement raflé toutes les catégories majeures dans lesquelles il était nommé. En plus du Ultimate Game of the Year, il remporte 6 autres trophées, autant de distinctions qui confirment sa consécration dans la scène vidéoludique mondiale. Ce couronnement est d’autant plus notable qu’il égale le record établi par Baldur’s Gate 3 en 2023.

En résumé, Clair Obscur: Expedition 33 a remporté 7 titres, dont les suivantes :

Ultimate Game of the Year , le plus prestigieux

, le plus prestigieux Studio of the Year

Best Storytelling

Best Soundtrack

Best Visual Design

Les performances vocales du jeu complètent le podium, en remportant 2 titres supplémentaires :

Jennifer English décroche le prix de Lead Performer ,

décroche le prix de , Ben Starr obtient celui de Supporting Performer.

Ce raz-de-marée n’est probablement que le début. Avec cette visibilité accrue et le soutien massif du public, Clair Obscur: Expedition 33 se présente désormais comme un prétendant sérieux pour les Game Awards 2025. Pour rappel, il mène déjà les nominations dans plusieurs catégories majeures.

Pour Sandfall Interactive, cette victoire marque un tournant historique. Clair Obscur: Expedition 33 n’est plus seulement un “jeu indé” : c’est désormais un incontournable de l’année 2025, un jeu qui a redéfini les concepts du RPG narratif moderne.