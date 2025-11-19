The Game Awards 2025 : la liste des nominés est enfin disponible, Clair Obscur domine ! 

Oui, nous entrons dans cette période durant laquelle on décerne le prix du jeu de l’année ! Hier dans la soirée, le maître de cérémonie des Game Awards a enfin dévoilé la liste des jeux nominés pour l’édition 2025. Et, comme l’on s’y attendait, Clair Obscur: Expedition 33 y figure, en lice pour remporter le trophée du GOTY. Le petit bébé de Sandfall Interactive semble être même le favori de la liste, avec déjà un record en poche. Explications.

Clair Obscur : Expedition 33, premier record battu avant les Game Awards 2025

Dès sa sortie, Clair Obscur : Expedition 33 a immédiatement conquis le cœur de nombreux joueurs. Sa combinaison d’histoire, de gameplay, de graphismes et d’une bande-son de premier ordre lui ont déjà valu des notes presque parfaites de la part des médias. Le jeu a tout pour plaire, si bien que de nombreux joueurs l’ont déjà qualifié de “jeu de l’année” à sa sortie.

Et leur vœu est actuellement en train d’être exaucé. Le 17 novembre, Geoff Keighley a levé le voile sur la liste des jeux nominés aux Game Awards 2025. Les candidats au titre de jeu de l’année sont Death Stranding 2: On the Beach, Donkey Kong Bananza, Hades 2, Hollow Knight: Silksong, Kingdom Come: Deliverance 2…et bien sûr, Clair Obscur: Expedition 33. Ce dernier écrase même la concurrence en empochant un nouveau record, avant même que l’émission ne soit diffusée.

Clair Obscur : Expedition 33 entre donc dans l’histoire des Game Awards en remportant le record du nombre total de nominations. En effet, le jeu de Sandfall Interactive figure dans 10 catégories et totalise 12 nominations aux Game Awards 2025, un record dans l’histoire de l’événement. Il s’agit des catégories suivantes :

Jeu de l’année

Meilleure réalisation

Meilleur scénario

Meilleure direction artistique

Meilleure musique

Meilleur design audio

Meilleure performance (3 nominations sur 6)

Meilleur jeu indépendant

Meilleur jeu indépendant débutant

Meilleur RPG

Plus précisément, pour la catégorie Meilleure performance aux TGA, les nominations vont à Ben Starr dans le rôle de Verso, Charlie Cox dans le rôle de Gustave et Jennifer English dans le rôle de Maelle. Un autre record en poche, car jamais auparavant un seul jeu n’avait obtenu trois nominations dans une même catégorie.

Souhaitons bonne chance à Clair Obscur : Expedition 33 lors des Game Awards 2025, le 11 décembre prochain.