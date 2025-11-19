Actualités

AI-Stroke lève 4 M€ et promet une avancée majeure contre l’AVC

AI-Stroke obtient 4 M€ pour sa solution IA d’aide précoce au diagnostic de l’AVC.

La gestion de l’AVC fait face à d’importants défis. AI-Stroke, jeune pousse française, ambitionne de révolutionner la prise en charge précoce des victimes grâce à l’intelligence artificielle. Sa dernière levée de fonds marque un tournant pour l’innovation médicale. Découvrez comment cette technologie promet d’aider les équipes de secours sur le terrain.

Une levée de fonds majeure pour accélérer l’innovation d’AI-Stroke

La startup AI-Stroke a finalisé une levée de fonds de 4 millions d’euros. Ce tour de table a été mené par Heka (Newfund) avec la participation de business angels et de Bpifrance. Grâce à ce financement, l’entreprise pourra valider cliniquement son outil et progresser dans la réglementation. Son objectif est simple : équiper chaque ambulance d’une solution IA efficace.

La technologie IA au service de la détection rapide de l’AVC

AI-Stroke transforme tout smartphone ou tablette en un véritable allié médical. Comment cela fonctionne-t-il ? Il suffit de filmer le patient trente secondes. L’intelligence artificielle analyse alors rapidement la symétrie du visage, les mouvements des bras et la parole. Ce système innovant détecte deux fois plus de cas avérés d’AVC lors d’études en milieu préhospitalier. Basé sur 20 000 vidéos annotées, il s’intègre sans difficulté aux pratiques actuelles des secours.

Un comité médical international pour soutenir AI-Stroke

L’aventure AI-Stroke s’appuie désormais sur un comité médical prestigieux. Parmi ses membres, on compte le Dr Gregory W. Albers (Stanford), le Professeur Gary Ford (Oxford), le Dr Sean Savitz (Houston) et le Dr Pankajavalli Ramakrishnan (New York). Leur expertise vient renforcer la crédibilité de la solution et prépare son adoption à l’échelle internationale. Cette équipe internationale permettra aussi d’ajuster l’outil aux différents systèmes de santé.

En résumé, AI-Stroke prend une longueur d’avance dans la lutte contre l’AVC. Sa technologie innovante, son équipe internationale et son financement solide ouvrent la voie à un diagnostic rapide, fiable et accessible. Un nouveau standard mondial pourrait bientôt voir le jour pour sauver plus de vies chaque jour.

