Test – Nuki Smart Lock Go, une entrée simple et efficace dans la serrure connectée

Avec la montée de la domotique et l’envie de simplifier les gestes du quotidien, les serrures connectées deviennent de plus en plus accessibles. Nuki propose ici la Smart Lock Go, un modèle d’entrée de gamme vendu 149 euros, pensé pour accompagner tous les types d’utilisateurs. L’idée est simple : moderniser une porte sans outil particulier, sans perçage, et sans complexité technique. Avec un design éprouvé, un écosystème complet et une utilisation polyvalente, la Smart Lock Go veut offrir une expérience fluide dès la sortie de la boîte. J’ai pu tester la serrure avec le Keypad 2, le Power Pack et un bouton Bluetooth additionnel, et l’ensemble forme une solution cohérente, souple et agréable à utiliser au quotidien.

Caractéristiques techniques de la Nuki Smart Lock Go

Élément Détail Dimensions 110 x 60 x 60 mm Alimentation 4 piles AA ou Power Pack USB-C Connectivité Bluetooth, Matter, accès distant optionnel Compatibilité Cylindres à clé et à bouton Installation Sans outil, sans perçage Moteur Moteur à balais Vitesse 1 vitesse de verrouillage Indicateur lumineux Anneau LED en façade Fonctionnement intérieur Montage côté intérieur uniquement Historique des accès Oui, via application Code d’accès Oui, avec Keypad 2 Empreinte digitale Oui, avec Keypad 2 Ouverture télécommande Oui, via bouton Bluetooth Accessoires compatibles Keypad 2, Power Pack, Door Sensor, bouton Prix 149 € la Smart Lock Go

La Nuki Smart Lock Go, un design pensé pour toutes les portes

La Smart Lock Go conserve la ligne classique des produits Nuki. Le boîtier reste compact, avec une forme rectangulaire légèrement arrondie. Il se fixe à l’intérieur de la porte, sans outil particulier ni modification du cylindre. L’installation repose sur un système de support simple, qui vient se placer autour du barillet existant. C’est rapide, propre et compatible avec de nombreux modèles. La présence du moteur interne donne un certain volume, mais l’ensemble reste discret et se fond bien dans l’environnement intérieur. La couleur blanche renforcera cette intégration dans une majorité d’entrées.

Une fois posée, la serrure se montre ergonomique et facile à manipuler. Le bouton rotatif frontal reste accessible, bien qu’on s’en serve rarement au quotidien. On constate immédiatement que le moteur n’est pas le plus silencieux, surtout lorsqu’il doit effectuer deux tours complets. Le bruit est marqué, et la montée en puissance limitée rallonge légèrement l’opération. Mais au vu du prix, le compromis reste acceptable. L’usage ne souffre pas de problèmes particuliers, et la Smart Lock Go s’intègre parfaitement à une installation simple, sans chercher la sophistication des modèles plus haut de gamme.

Une expérience d’écosystème simple et polyvalente

L’intérêt principal vient de l’écosystème complet reçu pour ce test. La serrure s’accompagne du Power Pack, d’un petit bouton Bluetooth et du Keypad 2 avec capteur d’empreinte. L’ensemble forme une configuration polyvalente et très pratique au quotidien. Le Power Pack remplace les piles AA et permet de recharger la serrure en USB-C, sans avoir à changer quoi que ce soit. Le bouton porte-clefs offre un accès rapide à distance réduite, idéal pour ouvrir sans téléphone. Et le Keypad 2 ajoute une méthode d’accès autonome, qui fonctionne même lorsque le smartphone reste à la maison.

Ce trio d’accessoires renforce réellement l’expérience. Chaque produit couvre un usage différent, sans redondance. Le Keypad 2, très fin et discret, se fond près de la porte et apporte une vraie valeur grâce à l’empreinte digitale. Le bouton porte-clefs est réactif et fonctionne comme un déclencheur direct, rappelant les télécommandes de garage. Le Power Pack simplifie la gestion de l’alimentation et rend l’ensemble plus fiable. Avec la Smart Lock Go au centre, on obtient une solution complète et cohérente, suffisamment simple pour séduire un utilisateur débutant, tout en restant flexible pour évoluer plus tard dans l’écosystème Nuki.

Des usages variés et vraiment pratiques au quotidien

La Smart Lock Go prend tout son sens lorsque l’on combine les différents modes d’accès. L’application reste l’outil principal. Elle permet d’ouvrir, de fermer, de vérifier l’historique et de gérer les utilisateurs. Les commandes réagissent bien avec parfois une petite latence quand le signal doit traverser plusieurs cloisons. Le partage de clés numériques se fait rapidement, et l’on peut définir des accès temporaires. Tout est clair et simple, ce qui rend l’usage fluide au quotidien. Les notifications renseignent sur les actions de verrouillage, permettant de garder un oeil sur ce qui se passe à l’entrée.

Les accessoires renforcent encore l’expérience. Le Keypad 2 avec empreinte propose un accès rapide sans sortir son smartphone. Le capteur est fiable et rapide, même si quelques secondes peuvent s’ajouter en cas de doigts humides. Le bouton porte-clefs fonctionne comme une télécommande compacte, très pratique pour ouvrir la porte en arrivant les mains chargées. Le Power Pack évite quant à lui la gestion des piles, ce qui ajoute du confort sur le long terme. L’ensemble s’utilise naturellement et couvre de nombreuses situations, sans devoir modifier son comportement.

Performances et réactivité, avec quelques limites

La Smart Lock Go reste un modèle d’entrée de gamme, ce qui se ressent dans la vitesse d’exécution. L’ouverture d’un seul tour ne pose aucun problème, mais le verrouillage complet demande plus de temps. Le moteur manque légèrement de puissance, ce qui rallonge l’opération de quelques secondes. Rien de gênant au quotidien, mais l’écart est notable si l’on compare à des modèles plus musclés. La réponse aux commandes est correcte, que ce soit via l’application ou via le bouton. Les actions finissent toujours par s’exécuter, même quand une petite attente se fait sentir.

Le bruit est l’autre limite. Le moteur émet un son assez marqué, surtout lors d’un double tour. On s’y habitue rapidement, mais ce n’est pas la serrure la plus silencieuse. La stabilité reste toutefois bonne. Pas de raté, pas de blocage, et aucun comportement imprévisible. Le Keypad 2 et le bouton réagissent bien une fois la connexion établie. Les performances globales sont donc cohérentes avec le prix : un produit fiable, réactif la plupart du temps, mais avec une puissance et une discrétion limitées.

Un système simple à installer et à configurer

L’un des atouts majeurs de cette Smart Lock Go, c’est son installation. Le montage s’effectue en quelques minutes, sans outil particulier. Pas de perçage, pas besoin de démonter la poignée. La serrure vient simplement se fixer autour du cylindre existant, selon le type de barillet. Une fois en place, la tenue est solide et ne bouge pas. La simplicité du système permet de s’équiper rapidement, sans appréhension, même pour un utilisateur totalement novice.

La configuration via l’application est tout aussi simple. L’app guide chaque étape, depuis la connexion Bluetooth jusqu’aux premiers tests de verrouillage. Les réglages sont accessibles, les options restent claires, et l’intégration Matter facilitera l’ajout dans un système domotique compatible. L’accès distant reste optionnel, activable via un paiement unique, ce qui permet de faire évoluer l’usage plus tard. L’ensemble est cohérent, flexible et surtout très facile à mettre en route.

Conclusion : que vaut la Nuki Smart Lock Go ?

La Nuki Smart Lock Go réussit à proposer une serrure connectée simple, fiable et abordable, sans chercher la sophistication inutile. Elle s’installe en quelques minutes, fonctionne proprement au quotidien et s’intègre facilement dans les usages modernes grâce à son application claire et à ses options d’accès multiples. Le moteur n’est pas le plus rapide ni le plus silencieux, mais il reste suffisamment robuste pour une utilisation quotidienne sans inconfort majeur. L’écosystème joue un rôle essentiel, notamment le Keypad 2 et le Power Pack, qui transforment réellement l’expérience et ajoutent une vraie souplesse d’utilisation. On profite d’un produit cohérent, pensé pour évoluer et capable de couvrir la majorité des besoins sans surcoût ni complexité. À ce prix, difficile de trouver un ensemble aussi complet et aussi simple à vivre.

