TUTO – Comment ajuster l’effet Liquid Glass sur iOS 26.1 pour une meilleure lisibilité ?

Avec la sortie de la mise à jour iOS 26.1, Apple offre aux utilisateurs un moyen efficace de modifier l’apparence du design Liquid Glass introduit dans iOS 26. Ce design, très translucide, a suscité des avis partagés, certains utilisateurs trouvant que la transparence complique la lecture et provoque de la fatigue oculaire. Cette nouvelle option permet de choisir entre deux effets pour améliorer la visibilité sans perdre l’esthétique fluide qui caractérise ce style.

Qu’est-ce que l’effet Liquid Glass dans iOS 26 ?

Présenté lors de la conférence développeurs WWDC 2025, Liquid Glass est une refonte visuelle majeure d’iOS. Cette innovation donne un aspect de verre transparent et fluide à plusieurs éléments d’interface, comme les boutons, panneaux et curseurs. On peut ainsi voir les couleurs et contenus qui se trouvent en arrière-plan, ce qui donne un rendu élégant et moderne.

Cependant, cette grande transparence pose des difficultés. Plusieurs utilisateurs ont signalé que le texte et certains contrôles deviennent difficiles à lire avec cet effet. L’effet translucide peut aussi provoquer une fatigue visuelle après une utilisation prolongée. Par ailleurs, certains ont observé un ralentissement dans les animations, ce qui nuit à la fluidité de l’expérience.

Pour répondre à ces critiques, Apple a ajouté dans iOS 26.1 une nouvelle option qui permet de moduler le rendu Liquid Glass. Ce réglage est accessible pour tous les utilisateurs via les paramètres d’affichage. On peut choisir entre deux modes. Le premier est le mode « Clear » qui correspond à l’effet original avec une transparence élevée. Quant au second, le mode « Tinted », propose une version plus opaque et floutée.

L’option « Tinted » augmente l’opacité et apporte plus de contraste en donnant un aspect givré aux panneaux. Cette option facilite la lecture sans remettre en cause l’identité visuelle de Liquid Glass. Pour y accéder, il suffit de vérifier que l’iPhone est à jour avec iOS 26.1, puis de se rendre dans Réglages > Affichage et luminosité > Liquid Glass. Le changement est instantané et l’utilisateur peut prévisualiser les deux styles avant de valider son choix.

Pourquoi Apple privilégie une personnalisation simple ?

Apple a fait le choix de ne pas proposer de réglages avancés ou de curseur pour ajuster progressivement l’opacité. Le choix reste binaire, entre un effet clair et un effet plus teinté. Cette simplicité répond à la volonté d’Apple de ne pas compliquer l’interface utilisateur avec trop d’options qui pourraient dérouter.

Cette approche s’inscrit dans une tendance plus large d’Apple pour offrir des fonctionnalités personnalisables mais facilement accessibles et compréhensibles. Par exemple, avec l’introduction récente des Spatial Scenes, la firme explore des moyens innovants mais simples de personnaliser l’expérience utilisateur sans surcharge.