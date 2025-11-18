Actualités

Founders Future franchit un cap et relie la tech avec succès

il y a 3 heuresDernière mise à jour: 18 novembre 2025
Temps de lecture 1 minute
Founders Future ouvre un bureau à San Francisco pour connecter tech US et Europe.

Founders Future fait un grand pas avec l’ouverture de son bureau à San Francisco. Cette démarche confirme la volonté de la plateforme d’investissement d’ouvrir de nouvelles opportunités pour les entrepreneurs de la tech. Son objectif ? Relier les écosystèmes européens et américains et accompagner l’essor des startups « AI-first » à l’échelle mondiale.

Lancement d’un bureau Founders Future au cœur de San Francisco

Le nouveau bureau de Founders Future s’installe dans le célèbre One Ferry Building. Ce lieu symbolise le pont entre l’Europe et la Silicon Valley. Grâce à cette présence, la plateforme va aider les jeunes entreprises européennes à accélérer leur développement aux États-Unis. En parallèle, elle soutiendra les fondateurs américains, en particulier les « AI-native », désireux de conquérir le marché européen. La création de Founders Future Inc. permet désormais d’investir directement dans les startups américaines.

Renforcer les synergies entre écosystèmes européens et américains

La volonté de Founders Future est claire : créer une véritable passerelle entre deux pôles d’innovation majeurs. Cette nouvelle étape facilite l’accès à des réseaux essentiels pour les entrepreneurs, des deux côtés de l’Atlantique. Les scale-ups européennes bénéficient d’un accès facilité au marché américain, tandis que les startups américaines reçoivent le soutien nécessaire pour s’implanter en Europe. Ce positionnement “AI-first” vise à faire émerger des leaders mondiaux dans le domaine de l’intelligence artificielle.

Une équipe transatlantique pour soutenir la vision AI-first

À la tête de l’équipe américaine, Dulcie fforde et Jonathan Karlson apportent une expérience solide. Dulcie fforde, ancienne de Baillie Gifford et Uber, se charge du sourcing et de la sélection des opportunités innovantes. Jonathan Karlson, passé par ICONIQ Capital et BlackRock, analyse les opportunités early-stage et développe les relations avec les investisseurs. Ensemble, ils incarnent la vision internationale et ambitieuse de Founders Future. De nouveaux recrutements sont déjà prévus en 2025 pour renforcer la croissance.

En définitive, Founders Future confirme ses ambitions internationales avec son bureau à San Francisco. Cette implantation vise à soutenir l’essor de startups “AI-first” et à renforcer les synergies transatlantiques. Grâce à une équipe solide et une vision claire, la plateforme se donne les moyens de faire émerger les futurs champions mondiaux de la tech.

il y a 3 heuresDernière mise à jour: 18 novembre 2025
Temps de lecture 1 minute
Photo de David Gelberg

David Gelberg

David explore l’univers des startups, des levées de fonds aux innovations qui redéfinissent nos usages. Il s’intéresse aux jeunes pousses qui bougent les lignes, aux modèles disruptifs et aux fondateurs qui pensent autrement. Si une idée sort du lot, il est déjà dessus.

