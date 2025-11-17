Les plateformes de divertissement numérique qui cartonnent dans les pays francophones

Le divertissement numérique s’impose comme un pilier de la culture francophone moderne. En France, 94 % des foyers sont connectés à Internet et les internautes passent en moyenne 2h 40 par jour en ligne, principalement via smartphone. Cette connectivité généralisée stimule l’essor des plateformes de streaming, des jeux vidéo et des expériences immersives. De la France au Cameroun, un écosystème dynamique émerge, où acteurs locaux et géants mondiaux redéfinissent les codes du loisir numérique francophone.

Jeux vidéo en ligne et e-sport en expansion

Le jeu vidéo constitue une part majeure du divertissement numérique francophone. Près de 26 % des Français jouent tous les jours aux jeux vidéo sur console ou PC, soit environ 5,5 millions de personnes. Les joueurs associent jeu vidéo à d’autres activités numériques (40 % écoutent de la musique en jouant, 23 % regardent une vidéo en même temps). La France représente donc un marché très actif. On compte environ 11,8 millions de pratiquants ou consommateurs d’e-sport en 2023. Le chiffre d’affaires français de l’e-sport (tournois, sponsoring, diffusion) est passé de 37 millions d’euros en 2019 à 141 millions d’euros en 2022, soit +182 %. Dans le reste du monde francophone, le gaming se développe encore plus vite grâce au mobile.

D’après Newzoo/Carry1st, le marché africain du jeu vidéo est passé à 1,8 milliard de dollars en 2024, avec une croissance de 12,4 % en un an. Le nombre de joueurs en Afrique a atteint près de 350 millions en 2024 (soit +10 % en un an). Cette hausse fulgurante est presque entièrement tirée par le jeu mobile (près de 90 % des revenus du gaming africain proviennent du smartphone). Dans cet écosystème numérique en pleine mutation, les frontières entre jeu vidéo et divertissement interactif s’estompent progressivement. En Afrique francophone, cette diversification se manifeste par la montée en puissance de plateformes de loisirs digitaux offrant des expériences ludiques variées. Parmi elles, certaines proposent des formats inspirés du hasard, comme les jeux de casino Cameroun, où les utilisateurs adultes explorent des univers immersifs en ligne sans contrainte de localisation.

Plateformes musicales et audio en croissance

Le streaming musical est un autre vecteur d’expansion du divertissement numérique dans la francophonie. Dans les pays d’Afrique subsaharienne, la progression est particulièrement spectaculaire. D’après le Global Music Report 2024, les revenus de l’industrie musicale en Afrique subsaharienne ont bondi de 24,7 % en 2023. Ce boom est presque exclusivement dû au streaming payant, dont les revenus ont augmenté de 24,5 %. Le Nigéria, principal marché, compte déjà plus de 5 millions d’abonnés aux plateformes de streaming musical (Boomplay, Spotify, etc.). En pratique, la diffusion de la musique africaine (afrobeats, coupé-décalé, etc.) se fait désormais largement via ces plateformes. Par exemple, Boomplay, qui propose un riche catalogue africain, s’est implantée dans plusieurs pays francophones (Côte d’Ivoire, Bénin, Cameroun…) et accompagne les artistes locaux.

Des musiciens peuvent y distribuer directement leurs titres et toucher des revenus via le mobile money. En France et au Québec, les géants internationaux dominent aussi le marché musical. Spotify et Apple Music sont massivement adoptés, tandis que des acteurs locaux (Deezer en France, ou illico musique au Québec) peinent à freiner cet essor étranger. Cependant, on observe un intérêt pour les contenus audio locaux. La radio numérique, les playlists francophones et même les concerts filmés en ligne gagnent en popularité. D’après Médiamétrie, près de 26 millions d’internautes français uniques se rendent chaque jour sur des sites ou applications de vidéo en ligne (incluant du contenu musical/vidéo), signe que l’audio-numérique s’intègre au panel média des foyers.

Plateformes de streaming vidéo en plein essor

La vidéo à la demande (VOD) et le streaming sont en première ligne du divertissement numérique. En France, le marché de la VOD continue de croître. En 2023, le chiffre d’affaires de la vidéo à la demande par abonnement (SVOD) a dépassé 2 milliards d’euros. Les leaders mondiaux du streaming renforcent leur position.

On note une nette hausse du nombre d’abonnés pour Netflix, Amazon Prime Video et Disney+ courant 2023, tandis que le nouvel entrant Paramount+ réalise une percée sur le marché français. Au total, la couverture mensuelle SVOD en France est passée de 39 % en 2019 à 51 % en 2024. Selon une étude Ampere/Unifrance de fin 2023, la France est le 4e pays au monde à disposer le plus de catalogues SVOD (et le premier pays européen non anglophone).