Mozilla prépare une « fenêtre IA » pour Firefox

Mozilla annonce une nouveauté importante pour son navigateur Firefox : l’arrivée d’une fenêtre dédiée à l’intelligence artificielle. Baptisée « AI Window », cette fonctionnalité offrira aux utilisateurs un espace distinct pour dialoguer avec un assistant intelligent tout en gardant le contrôle sur leur navigation. L’objectif est de proposer une expérience moderne sans imposer l’IA, en laissant chacun choisir quand et comment l’utiliser.

La fenêtre IA de Firefox : une nouvelle option pensée pour la liberté des utilisateurs

La AI Window sera une option supplémentaire, aux côtés de la fenêtre classique et de la navigation privée. Contrairement à d’autres navigateurs qui intègrent l’IA de manière systématique, Mozilla insiste sur le caractère opt-in de son outil. Autrement dit, l’utilisateur devra activer volontairement cette fenêtre pour en profiter. Cela garantit ainsi une approche respectueuse de la vie privée et des préférences individuelles.

Cette stratégie reflète la philosophie de Mozilla, qui met en avant la transparence et la liberté de choix. Les personnes intéressées peuvent déjà s’inscrire via le blog officiel de l’entreprise afin de tester la fonctionnalité en avant-première et donner leur avis. Cette phase de retour d’expérience permettra d’ajuster l’outil avant son déploiement plus large.

Un contexte marqué par la course à l’IA dans les navigateurs

L’intégration de l’intelligence artificielle dans les navigateurs est devenue un enjeu majeur pour les grandes entreprises technologiques. En effet, Microsoft, Google et d’autres acteurs multiplient les annonces pour proposer des assistants intégrés capables de résumer des pages, répondre à des questions ou faciliter la recherche. Avec AI Window, Mozilla entre à son tour dans cette compétition. Néanmoins, il met l’accent sur la maîtrise de l’utilisateur plutôt que sur l’automatisation forcée.

Ce n’est pas la première initiative de Mozilla dans ce domaine. Plus tôt en 2025, la société avait déjà lancé une fonctionnalité sur iOS qui consistait à secouer son téléphone pour obtenir un résumé généré par IA d’une page web. L’arrivée de AI Window confirme cette volonté d’explorer des usages pratiques de l’IA. Et ce, tout en restant fidèle à l’esprit open source et à la protection des données personnelles.