Test – PNY microSD Express 256 Go : la carte parfaite pour booster votre Nintendo Switch 2

Le marché des cartes microSD est vaste, souvent répétitif, et la plupart des modèles se ressemblent… jusqu’à ce que l’on tombe sur une exception. C’est exactement ce que j’ai ressenti en testant la PNY microSD Express 256 Go, une carte pensée pour les appareils nouvelle génération. Et autant le dire tout de suite : je l’ai poussée dans ses retranchements avec une Nintendo Switch 2, et les résultats m’ont clairement surpris.

À l’heure où la console hybride de Nintendo monte en gamme et adopte enfin un stockage interne bien plus rapide que la Switch V1, trouver une carte capable de suivre le rythme devenait indispensable. PNY semble avoir parfaitement compris ce besoin.

Une carte résolument next-gen, comme la Switch 2

Derrière son format minuscule, cette microSD cache une technologie que l’on ne voyait jusqu’ici que dans certains SSD : l’interface microSD Express, dérivée du PCIe Gen 3×1. Sur le papier, PNY annonce des vitesses pouvant grimper à 890 Mo/s en lecture et 750 Mo/s en écriture. C’est tout simplement monstrueux pour une carte microSD, et largement au-dessus de tout ce que la première Switch pouvait exploiter.

La Switch 2, en revanche, profite de son nouveau lecteur haute vitesse et d’une architecture interne bien plus rapide. Et surtout : elle est l’une des premières consoles portables réellement capables de tirer parti de ce type de carte. C’était donc le terrain parfait pour la tester.

Installée dans la Switch 2, la carte dévoile enfin son potentiel

Dès l’insertion et le formatage, la PNY Express a immédiatement montré que l’on n’était plus sur une simple carte UHS-I. Les menus réagissent plus vite, les transferts internes sont fluides et surtout : les temps de chargement en jeu se rapprochent très nettement de ceux depuis la mémoire interne.

Lors de mon test, j’ai installé trois titres assez lourds directement sur la carte :

un RPG de plus de 40 Go,

un jeu d’action AAA dépassant les 60 Go,

un jeu eShop plus compact mais très gourmand en textures HD.

Dans les trois cas, les chargements ne donnaient jamais l’impression d’être « sur une carte SD ». La console accède aux données avec une rapidité très proche de sa mémoire interne, au point que les différences deviennent anecdotiques.

Pour une console portable qui s’appuie énormément sur les téléchargements et les patchs, cette performance change vraiment le quotidien. On en vient presque à oublier que le stockage n’est pas celui de la machine.

Une carte qui transforme la gestion du stockage sur Switch 2

À mesure que les jeux Switch 2 deviennent plus volumineux (et ils le sont clairement), disposer de 256 Go rapides devient presque obligatoire. La console reste moderne dans son interface, mais la taille des titres commence à rivaliser avec les jeux PC ou PS5 dans certains cas.

Avec cette PNY Express, j’ai pu :

transférer un jeu de 30 Go en quelques dizaines de secondes,

télécharger un patch et l’installer sans que la console ne pédale,

lancer des chargements qui ne souffrent pas du ralentissement habituel des cartes microSD classiques.

Même les jeux à monde ouvert, généralement très gourmands sur les accès disques, se chargent avec une fluidité remarquable.

On sent que la Switch 2 a été pensée en anticipant ce type de stockage haut débit… et que cette carte lui permet d’exprimer pleinement son architecture.

Une capacité suffisante, mais à surveiller

La version testée ici est la 256 Go, ce qui reste un bon compromis pour un usage courant sur Switch 2. On peut installer entre 6 et 10 jeux AAA selon leur poids, plus de nombreux jeux indépendants.

Mais il faudra surveiller l’espace : entre le poids des gros titres, les mises à jour régulières et certains jeux qui dépassent aisément 50 à 70 Go, on remplit plus vite qu’on ne le pense.

PNY propose des versions supérieures en capacité, et si tu prévois de garder la totalité de ta ludothèque accessible à tout moment, un modèle 512 Go sera probablement encore plus confortable.

Une carte robuste et fiable, parfaite pour une console nomade

La Switch 2 est pensée pour être transportée partout. Une carte microSD doit donc être résistante, et celle-ci coche toutes les cases : étanche, résistante aux chocs, aux rayons X, et capable d’encaisser les aléas d’un sac un peu trop rempli.

La garantie à vie limitée renforce cette impression que PNY ne lance pas un produit expérimental, mais bien une solution pensée pour durer. Rien de clinquant, juste une carte solide, stable, qui inspire confiance.

Conclusion : la carte microSD idéale pour la Switch 2

Après plusieurs jours de test, la conclusion est simple : si vous avez une Nintendo Switch 2, cette PNY microSD Express 256 Go fait partie des meilleures options actuelles.

Elle exploite pleinement les capacités du lecteur haute vitesse de la console, réduit les temps de chargement, accélère les copiages internes et améliore l’expérience globale. On a vraiment l’impression de booster la console, sans la moindre installation compliquée.

Pour les joueurs intensifs, ceux qui enchaînent les gros titres ou les mises à jour massives, c’est un investissement qui se ressent immédiatement. Pour un usage plus occasionnel, elle reste un excellent choix, mais peut paraître un peu surdimensionnée si vos jeux sont moins gourmands.

Quoi qu’il en soit, elle m’a clairement convaincu sur Switch 2. Et à l’heure où les jeux deviennent de plus en plus lourds, une carte aussi rapide n’est plus un luxe… mais un indispensable.

Produit disponible sur PNY microSD™ Express Carte mémoire microSDXC UHS-I U3 V30 A1 256 Go,jusqu'à 890/750 Mo/s en Lecture/écriture, idéale pour Les appareils compatibles microSD Express comme la Nintendo Switch 2

Voir l'offre 64,82 €