Révolution positive : Compagnon libère les enfants des écrans pour un apprentissage ludique

La technologie a envahi la vie des enfants, souvent au détriment du temps passé loin des écrans. Mais une marque française, Compagnon, veut changer la donne en lançant le premier assistant vocal éducatif dédié aux 8-12 ans. Objectif : apprendre, explorer et s’amuser, uniquement par la voix.

Un assistant vocal éducatif, sans écran

L’arrivée de Compagnon sur le marché marque une petite révolution dans l’univers du numérique pour enfants. Conçu en France, ce device se positionne entre la boîte à histoires pour les plus jeunes et le smartphone pour les ados. Il propose une expérience 100% sans écran. L’enfant pose ses questions, fait ses devoirs ou joue, tout en interagissant avec l’assistant de façon totalement vocale.

Grâce à une intelligence artificielle conversationnelle made in France, Compagnon comprend le langage naturel, retient les échanges passés et adapte ses réponses à chaque âge. Après plus de 1 000 heures de tests auprès de familles françaises, le produit arrive pour offrir une alternative sûre et éducative à la sur-stimulation numérique.

Curiosité, apprentissage et détente… tout en audio !

Aujourd’hui, les jeunes passent en moyenne plus de 4 heures par jour devant un écran. De quoi inquiéter les parents soucieux du bien-être de leurs enfants. Compagnon propose une autre voie : développer la curiosité et le savoir, sans ajouter d’écran supplémentaire à la maison.

L’assistant propose trois univers :

Exploration du monde : histoire, géographie, arts, sports… L’enfant découvre le monde en posant simplement des questions.

: histoire, géographie, arts, sports… L’enfant découvre le monde en posant simplement des questions. Accompagnement scolaire : diction, exposés, révisions et apprentissage ludique des langues. Un vrai coup de pouce pour les devoirs !

: diction, exposés, révisions et apprentissage ludique des langues. Un vrai coup de pouce pour les devoirs ! Détente : histoires, podcasts, jeux audio, énigmes, mais aussi activités comme le bricolage ou la cuisine, plus des aides pour la relaxation et le sommeil.

En bref, tout est pensé pour que l’enfant apprenne et s’amuse sans écran, tout en étant rassuré par la présence d’un contrôle parental poussé.

Sécurité, souveraineté et contrôle parental

Compagnon se connecte en Wi-Fi mais fonctionne aussi hors ligne pour écouter histoires et podcasts. Les données restent sur le sol français et respectent le RGPD. Parents, vous gardez la main : vous suivez l’historique, fixez les limites, et recevez un résumé hebdomadaire. En cas de question sensible, l’assistant invite l’enfant à en discuter avec vous.

Pour finir, Compagnon est d’ores et déjà disponible en précommande pour 89,90 €, avec une livraison avant Noël garantie. Voilà une idée cadeau qui pourrait bien révolutionner la façon dont nos enfants apprennent et s’amusent à la maison.

Et vous, seriez-vous prêt à remplacer les écrans par la voix intelligente de Compagnon pour vos enfants ? Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire, et partagez l’article autour de vous !