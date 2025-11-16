Fichiers ZIP piégés : attention au virus GootLoader !

Les cybercriminels redoublent d’ingéniosité pour piéger les internautes. Depuis fin octobre 2025, le malware GootLoader refait surface en exploitant des sites WordPress compromis. Derrière une simple archive ZIP téléchargée en ligne, ce logiciel malveillant peut installer discrètement des ransomwares et d’autres menaces sur votre ordinateur. Les chercheurs en cybersécurité alertent sur une recrudescence des attaques. Par conséquent, ils invitent les utilisateurs à redoubler de vigilance.

Le mode opératoire de GootLoader repose sur la confiance que les internautes accordent aux fichiers partagés en ligne. Les pirates compromettent des sites WordPress pour y héberger des archives ZIP piégées. Une fois ouvertes, ces archives déclenchent l’installation du malware, qui agit comme un cheval de Troie. L’utilisateur ne se rend compte de rien, mais son système est déjà infecté.

Ce virus est particulièrement redoutable car il ne se contente pas d’une seule action. Une fois installé, il peut télécharger et exécuter d’autres logiciels malveillants, comme des ransomwares ou des voleurs de données. Cela signifie que l’infection initiale peut rapidement se transformer en une attaque beaucoup plus grave, mettant en péril les fichiers personnels et professionnels de la victime.

Quelles sont les précautions à prendre ?

Les conséquences d’une infection par GootLoader sont sérieuses. En effet, les ransomwares qu’il installe peuvent chiffrer l’ensemble des données d’un ordinateur et exiger une rançon pour les récupérer. Dans certains cas, les pirates volent aussi des informations sensibles, comme des identifiants bancaires ou des mots de passe. Cela expose les victimes à des fraudes financières.

Pour se protéger, il est essentiel d’adopter des réflexes simples. Par exemple, éviter de télécharger des fichiers ZIP depuis des sources inconnues, maintenir son système et ses logiciels à jour, et utiliser un antivirus fiable. Les experts recommandent également de vérifier l’authenticité des sites visités. En particulier, lorsqu’ils proposent des téléchargements gratuits. La prudence reste la meilleure arme face à ce type de menace, qui exploite la curiosité et la confiance des internautes.