OpenAI teste les conversations de groupe dans ChatGPT

OpenAI vient de lancer une phase pilote pour une nouvelle fonctionnalité de conversations de groupe dans ChatGPT. Disponible pour l’instant au Japon, en Nouvelle-Zélande, en Corée du Sud et à Taïwan, cette innovation rapproche l’outil d’une véritable application de messagerie collaborative. L’objectif est de permettre aux utilisateurs de discuter ensemble tout en intégrant ChatGPT. Il devient alors un participant actif, capable de proposer des idées, d’organiser des projets ou de faciliter la prise de décision collective.

Les conversations de groupe dans ChatGPT : une nouvelle façon de collaborer avec l’IA

La fonction de groupe fonctionne de manière similaire aux discussions classiques sur les applications de messagerie. Concrètement, les utilisateurs peuvent créer une conversation, inviter entre une et vingt personnes. Par la suite, ils ajoutent ChatGPT comme membre. L’intelligence artificielle peut alors aider à planifier un voyage ou suggérer des restaurants adaptés aux goûts de chacun. Elle peut aussi proposer des idées pour un projet de rénovation. Dans un cadre scolaire ou professionnel, ChatGPT peut aussi structurer des rapports à partir des notes partagées par les participants.

Pour démarrer une conversation de groupe, il suffit de cliquer sur l’icône en forme de personnes située en haut à droite de l’écran. Les utilisateurs peuvent ensuite partager un lien d’invitation. Chaque participant doit créer un profil avec nom, pseudo et photo. À noter que le créateur du groupe garde un contrôle particulier. En effet, on ne peut pas le retirer de la discussion.

Une expérience encadrée et évolutive

OpenAI a prévu plusieurs garde-fous pour assurer une utilisation responsable. Par exemple, si un participant est mineur, le chatbot limite automatiquement les contenus sensibles pour l’ensemble du groupe. Les membres peuvent également choisir de mettre en sourdine ou de retirer d’autres participants, garantissant une meilleure gestion des échanges.

Techniquement, les réponses de groupe sont alimentées par GPT‑5.1 Auto. Ce système peut sélectionner le modèle le plus adapté selon le contexte. L’IA a été entraînée pour suivre le rythme des conversations collectives, savoir quand intervenir et quand rester silencieuse. Les utilisateurs peuvent toutefois la solliciter directement en mentionnant « ChatGPT ». OpenAI précise que cette fonctionnalité sera ajustée en fonction des retours des premiers utilisateurs avant un déploiement mondial.