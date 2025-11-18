Apple lance l’Identité Numérique dans Wallet pour simplifier l’embarquement aux États-Unis

Apple vient de dévoiler une nouvelle fonctionnalité. Cela pourrait transformer la manière dont les voyageurs passent les contrôles de sécurité dans les aéroports américains. Grâce à l’Identité Numérique intégrée à l’application Wallet, il est désormais possible de stocker son passeport sur iPhone ou Apple Watch. Puis, de l’utiliser comme pièce d’identité lors des contrôles TSA pour les vols intérieurs. Cette innovation vise à réduire les contraintes liées au programme Real ID et à rendre l’expérience de voyage plus fluide et sécurisée.

L’Identité Numérique d’Apple : une alternative pratique au Real ID

Depuis plusieurs années, les voyageurs américains doivent se conformer aux exigences du Real ID. Ce système impose une mise à jour des permis de conduire pour pouvoir servir de document officiel lors des contrôles de sécurité. Cependant, beaucoup de personnes n’ont pas encore effectué cette démarche. Cela complique l’accès aux vols domestiques. Avec l’Identité Numérique, Apple propose une solution simple : utiliser les informations de son passeport directement depuis Wallet.

Cette nouveauté permet aux passagers de présenter leur identité sans avoir à transporter la version physique de leur passeport. La Transportation Security Administration (TSA) reconnaît l’Identité Numérique dans plus de 250 aéroports américains. Cela en fait une alternative pratique et largement accessible. Toutefois, il est important de noter que cette option ne remplace pas le passeport physique pour les voyages internationaux, où le document papier reste obligatoire.

La sécurité et la confidentialité seraient au cœur du dispositif

Apple insiste sur le fait que cette fonctionnalité repose sur les standards élevés de sécurité de l’iPhone et de l’Apple Watch. Les données du passeport sont stockées de manière chiffrée. De plus, elles ne sont consultables qu’avec l’authentification biométrique de l’utilisateur, comme Face ID ou Touch ID. Cela garantit que seul le propriétaire du téléphone peut accéder à son Identité Numérique.

En plus de la sécurité, Apple met en avant la confidentialité. Les informations ne sont partagées qu’avec les lecteurs TSA compatibles. De plus, il n’y a pas de transmission à des tiers. Cette approche rassure les voyageurs soucieux de protéger leurs données personnelles tout en bénéficiant d’une expérience plus rapide et plus fluide lors des contrôles. L’Identité Numérique s’inscrit ainsi dans la stratégie d’Apple visant à intégrer davantage de services pratiques dans son écosystème, tout en renforçant la confiance des utilisateurs.