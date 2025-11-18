MacOS prépare une nouveauté : votre écran devient un ring light

Apple continue d’améliorer l’expérience utilisateur avec des détails subtils mais utiles. Dans la prochaine mise à jour de macOS, baptisée Tahoe 26.2, une nouvelle fonction appelée « Edge Light » transformera l’écran de votre Mac en véritable source de lumière pour vos appels vidéo. Cette innovation vise à offrir une meilleure visibilité dans les environnements sombres, sans nécessiter d’accessoire externe.

Edge Light : une solution intégrée à macOS pour des appels plus clairs

La fonction Edge Light crée un halo lumineux autour des bords de l’écran, imitant l’effet d’un ring light classique. Grâce à l’Apple Neural Engine, la lumière s’adapte automatiquement à la position du visage dans le cadre. Cela garantit une illumination homogène et naturelle. Les utilisateurs pourront également ajuster la température de la lumière. Cela la rendra plus chaude ou plus froide selon leurs préférences.

Autre point pratique : Edge Light s’active automatiquement lorsque la luminosité ambiante diminue. L’outil reste discret, car il ne recouvre pas la barre de menus. De plus, il se déplace si le curseur s’approche. L’utilisateur peut donc continuer à utiliser son Mac normalement. Cette intégration fluide montre la volonté d’Apple de rendre ses outils invisibles mais efficaces au quotidien.

Une avancée pour la visioconférence et la productivité

Avec la montée en puissance du télétravail et des réunions virtuelles, la qualité d’image est devenue un enjeu majeur. Edge Light répond à ce besoin en offrant une solution logicielle simple et immédiate, sans achat supplémentaire. Les utilisateurs de Studio Display ou de webcams externes pourront également profiter de cette fonctionnalité. Cela élargit son champ d’application.

En intégrant Edge Light dans le menu des effets vidéo, aux côtés de Portrait Mode ou Studio Light, Apple renforce son arsenal pour améliorer la communication visuelle. Cette nouveauté illustre une tendance plus large : transformer les outils existants en solutions polyvalentes. Plutôt que d’imposer du matériel, Apple mise sur l’optimisation logicielle pour rendre chaque appel plus professionnel et agréable.