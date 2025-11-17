onudi 2025 à riyad : une avancée prometteuse pour l’industrie durable

Dans deux semaines, Riyad deviendra le centre de l’attention mondiale avec l’accueil de la 21e Conférence générale de l’ONUDI 2025. Ce sommet réunira des décideurs, chefs d’entreprises et innovateurs du monde entier. Son objectif ? Façonner un futur industriel plus inclusif et durable, tout en accélérant la transition vers une économie verte.

pourquoi l’onudi 2025 à riyad marque un tournant industriel

L’événement ONUDI 2025 représente un vrai changement de cap pour l’industrie mondiale. Sous le thème « Le pouvoir de l’investissement et des partenariats », cette réunion cherche à aligner la politique industrielle avec les Objectifs de Développement Durable (ODD). Riyad accueillera des ministres, investisseurs et experts, tous engagés à renforcer la coopération internationale et à construire des alliances pour l’avenir.

une plateforme mondiale pour stimuler l’investissement durable

En cinq jours, la conférence offrira une plateforme efficace pour nouer de nouveaux partenariats économiques. Plusieurs séances plénières et tables rondes réuniront acteurs publics et privés. Les discussions aborderont :

La mobilisation de nouveaux capitaux pour l’industrie

L’échange de technologies de pointe

Le lancement de projets conjoints entre entreprises et gouvernements

Les participants chercheront à obtenir des accords rapides, avec des retombées concrètes pour les marchés émergents.

des sessions interactives pour accélérer l’innovation industrielle

L’ONUDI 2025 offrira également de nombreuses expositions et espaces interactifs. Ces dispositifs favorisent l’innovation sur le terrain et permettent d’identifier des solutions concrètes. Cette année, une attention particulière sera portée au transfert de technologie et au développement des chaînes de valeur dans les pays moins avancés. L’enjeu est d’apporter des bénéfices réels et durables aux économies les plus vulnérables.

En conclusion, la tenue de la Conférence ONUDI 2025 à Riyad incarne un élan inédit pour l’industrie mondiale. Au cœur de ce sommet, l’accent porté sur les partenariats et l’innovation laisse espérer un avenir industriel plus inclusif et durable. Un rendez-vous clé pour accélérer la transformation des économies et soutenir la prospérité partagée.

