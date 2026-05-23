Datamaran Core facilite avec succès la gestion des risques non financiers

Datamaran Core évolue et révolutionne la gestion des données non financières. L’entreprise propose ainsi une solution innovante pour aider les organisations à identifier, hiérarchiser et suivre en temps réel les risques et opportunités. Cette plateforme vise à faciliter la conformité à la CSRD tout en optimisant la gouvernance.

L’innovation de Datamaran Core pour intégrer les données non financières

Désormais, les entreprises font face à une forte pression sur leur stratégie non financière. Les attentes des régulateurs et investisseurs ne cessent de croître.

Datamaran Core répond à ce défi. Elle transforme un processus complexe et lent en une capacité continue, basée sur des preuves concrètes. Les gestionnaires accèdent donc à une vision claire et actualisée des enjeux ESG et des risques émergents.

Les nouvelles fonctionnalités pour la gouvernance et la conformité

La plateforme bénéficie aujourd’hui de nombreuses améliorations. Parmi les nouveautés marquantes, on retrouve :

Surveillance active des signaux externes : changements réglementaires, divulgations de pairs ou évolutions de la chaîne de valeur.

des signaux externes : changements réglementaires, divulgations de pairs ou évolutions de la chaîne de valeur. Matrice dynamique d’intelligence des parties prenantes pour repérer les évolutions des priorités.

Architecture collaborative permettant l’implication de tout l’écosystème interne.

Analyse comparative des risques et opportunités par rapport aux meilleures pratiques CSRD.

Recommandations personnalisées et générées par l’IA pour enrichir l’inventaire des organisations.

Ces innovations facilitent la conformité à la CSRD et à l’ISSB, tout en rendant la stratégie plus agile.

Optimiser la gestion des risques externes grâce à l’intelligence artificielle

Datamaran Core s’appuie sur l’intelligence artificielle pour analyser continuellement plus de 10 000 entreprises et réglementations issues de 190 juridictions. Chaque organisation peut donc adapter sa stratégie en fonction de l’actualité externe et évoluer avec son secteur. Le flux de travail collaboratif et les analyses comparatives offrent une réelle maîtrise du risque et une réduction considérable des coûts internes.

Datamaran Core s’impose comme une solution complète pour gérer les risques ESG et améliorer la gouvernance. Grâce à son approche basée sur la donnée et l’IA, la plateforme permet aux entreprises de bâtir une stratégie solide, conforme et entièrement alignée sur les exigences réglementaires changeantes.

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