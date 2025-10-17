Ugreen nas : une solution simple et sécurisée pour votre stockage local

Le stockage des données prend une place essentielle à la maison comme au bureau. Avec l’arrivée de la nouvelle série UGREEN NAS, le stockage en réseau devient enfin accessible, simple et surtout sécurisé pour tous les profils d’utilisateurs.

Ugreen nasync dh2300 : le stockage sécurisé accessible à tous

Le nouveau NASync DH2300 de UGREEN cible les débutants et ceux ayant des besoins essentiels. Il offre une capacité pouvant atteindre 60 To, parfaite pour les photos, vidéos 4K ou documents volumineux. Ce modèle s’adresse aussi bien aux particuliers qu’aux amateurs de divertissement à domicile souhaitant conserver leurs données localement. Vous bénéficiez donc d’un espace de stockage sans dépendre du cloud.

Une interface intuitive pensée pour les débutants

Grâce à UGOS Pro, le système d’exploitation de UGREEN, le DH2300 s’installe en moins de dix minutes. Il suffit de suivre l’assistant, même sans connaissances techniques. L’application tout-en-un permet la gestion des fichiers, la sauvegarde automatique des photos et la lecture de films sur TV. De plus, la technologie NFC autorise une connexion ultra-rapide avec un smartphone d’un simple geste. Plus besoin de multiplier les logiciels pour accéder à ses données.

Dh4300 plus : capacités professionnelles pour équipes et PME

Pour ceux qui recherchent des performances supérieures, le DH4300 Plus offre jusqu’à 120 To de stockage via quatre disques durs. Il est idéal pour le télétravail, les petites équipes ou les créatifs avec des besoins exigeants. Doté d’un port LAN 2,5 GbE et de plusieurs niveaux RAID, il garantit stabilité, vitesse et sécurité renforcée. La présence de ports USB-A et USB-C 3.2 assure une connectivité rapide. Enfin, la prise en charge de Docker ouvre la porte à de nombreux usages professionnels.

En résumé, la nouvelle série UGREEN NAS révolutionne le stockage en réseau. Elle combine simplicité, sécurité et puissance. Que vous soyez débutant, famille ou professionnel, ces solutions s’adaptent à tous les besoins. Adoptez un stockage local performant et gardez enfin le contrôle sur vos données au quotidien.

