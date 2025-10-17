Tomonobu Itagaki, le génie derrière Ninja Gaiden et Dead or Alive, s’éteint à 58 ans

Le monde du jeu vidéo japonais est en deuil. Tomonobu Itagaki, créateur emblématique des séries Ninja Gaiden et Dead or Alive, est décédé à l’âge de 58 ans. L’annonce, bouleversante, a été faite le 16 octobre 2025 par un message posthume qu’il avait lui-même rédigé, ultime témoignage d’un créateur passionné jusqu’à son dernier souffle.

Voir aussi :

Un dernier message émouvant

Avant de partir, Tomonobu Itagaki avait préparé un texte pour ses fans, diffusé sur sa page Facebook. Ce message, à la fois sobre et poignant, résume la philosophie d’un homme qui considérait sa vie comme « une succession de batailles ». Il y exprimait ses regrets de ne plus pouvoir offrir de nouvelles créations, tout en affirmant partir sans remords : « J’ai vécu comme je l’entendais, sans compromis. »

Voici son dernier message, paru sur Facebook et dûment traduit :

“Les mots que je laisse derrière moi

La flamme de ma vie est enfin sur le point de s’éteindre. Si ce message a été publié, cela signifie que l’heure est venue. Je ne suis plus de ce monde. (Ce dernier message a été confié à une personne qui m’est chère.)

Ma vie a été une succession de combats. Et j’ai continué à gagner. Je sais que j’ai causé des problèmes à beaucoup de gens en cours de route. Mais j’ai suivi mes convictions et je me suis battu jusqu’au bout. Je n’ai aucun regret.

Une seule chose me pèse : je suis profondément désolé envers tous mes fans de ne pas avoir pu vous offrir une nouvelle œuvre. Je le suis sincèrement.

C’est ainsi. C’est la vie.

Tomonobu Itagaki”

Hommages

La cause exacte de sa mort n’a pas été rendue publique, mais plusieurs sources évoquent une maladie grave. Les hommages se sont rapidement multipliés dans toute l’industrie : Team Ninja, son ancien studio, a salué « la vision unique et la flamme créative » de celui qui a façonné une génération de développeurs.

Katsuhiro Harada, le papa de Tekken, a également exprimé sa tristesse sur X. “C’est difficile à croire, mais Itagaki-san…mon aîné à l’université et mon rival en tant que créateur, est décédé. Le dernier message que j’ai reçu de lui était : “Allons boire un verre. Faisons bientôt la fête !”

« Quand on pense qu’il est parti à seulement 58 ans…Oui, tout le monde finit par mourir… c’est inévitable. Mais toi… n’est-ce pas un peu trop tôt ?Tu n’avais pas dit que tu allais me battre un jour ? Tu n’étais pas venu à mon mariage, vêtu de ta veste en cuir noir et de tes lunettes de soleil habituelles, et tu m’avais appelé ton compagnon d’armes ? Tu ne m’avais pas dit de venir te voir chaque fois que j’avais des ennuis ? Je n’ai même pas eu l’occasion de te consulter à propos de quoi que ce soit. Honnêtement… je suis vraiment déprimé.”

It’s hard to believe, but Itagaki-san…my senior from university and my rival as a creator has passed away.

The last message I ever received from him was,



“Let’s go drinking. Let’s make some noise soon!”



To think that he’s gone at just 58 years old…



Yes, everyone dies… https://t.co/38uTQO6CRw pic.twitter.com/rd5YpWZ5Qi — Katsuhiro Harada (@Harada_TEKKEN) October 16, 2025

Qui est Tomonobu Itagaki ?

Né en 1967, Itagaki rejoint Tecmo au début des années 1990. Rapidement, il s’impose comme un esprit libre et exigeant dans le milieu. En 1996, il signe Dead or Alive, un jeu de combat au style nerveux et sensuel qui marquera durablement les consoles de l’époque. Mais c’est surtout avec le reboot de Ninja Gaiden, en 2004 sur Xbox, qu’il entre dans la légende. Le gameplay redoutable, les combats d’une intensité rare en feront de la licence une référence absolue du genre.

En 2008, il quitte Tecmo après un conflit juridique et fonde Valhalla Game Studios, puis Itagaki Games quelques années plus tard. S’il ne retrouvera jamais le succès critique de ses débuts, sa personnalité, son franc-parler et son style provocateur en feront une figure à part, aussi respectée que redoutée.

Tomonobu Itagaki restera comme l’un des derniers représentants d’une génération d’artisans du jeu vidéo japonais, à la fois perfectionnistes et visionnaires. Son influence se ressent encore dans les productions modernes d’action exigeantes, de Nioh à Sekiro.

Nos pensées vont à sa famille et à ses proches.