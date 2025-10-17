Aignostics dévoile une avancée majeure pour l’analyse des tumeurs

Aignostics vient de lancer une application alimentée par l’IA qui révolutionne l’analyse du micro-environnement tumoral. Cette avancée promet de nouvelles perspectives pour la recherche contre le cancer, avec une solution rapide et précise. Découvrons comment Atlas H&E-TME transforme le diagnostic et accélère la lutte contre la maladie.

Une application révolutionnaire pour analyser le micro-environnement tumoral

La technologie Atlas H&E-TME permet une analyse détaillée des tissus tumoraux à partir d’images H&E classiques. Cette innovation ne nécessite pas de colorations complexes ou de méthodes coûteuses. L’application traite les images de lames entières en seulement quelques heures. Ainsi, elle identifie avec précision les cellules et leurs emplacements dans différents cancers.

Des résultats détaillés pour accélérer la recherche sur le cancer

Grâce à son modèle de base, conçu par Aignostics, la Mayo Clinic et la Charité de Berlin, l’application apporte des résultats fiables. Elle reconnaît sept types de tissus et neuf classes de cellules, tout en proposant plus de 5 000 mesures par image. L’outil s’intègre aisément dans les laboratoires, ce qui accélère la production de données essentielles pour la recherche.

Atlas H&E-TME : des validations solides dans le monde réel

Les essais réalisés sur de nombreux échantillons et plusieurs laboratoires prouvent la robustesse de l’application. Elle a été testée dans des cas de cancers primitifs et métastatiques. Sa capacité à s’adapter à différentes conditions et scanners garantit des résultats fiables partout. Les entreprises intéressées peuvent demander des mesures validées pour tester l’efficacité du système.

En résumé, Aignostics s’impose grâce à Atlas H&E-TME comme un acteur innovant dans l’analyse du micro-environnement tumoral. Cette solution rapide et précise aide les chercheurs à mieux comprendre et combattre le cancer. L’avenir de la médecine de précision devient plus accessible à tous grâce à ces avancées majeures.

