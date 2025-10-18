Veeva AI offre une avancée majeure pour les sciences de la vie

Le leader mondial des sciences de la vie, Veeva, lance un nouveau chapitre dans l’intelligence artificielle. Annoncée pour décembre 2025, la sortie des agents Veeva AI promet d’accélérer l’innovation dans la santé. Grâce à ces avancées, les entreprises pourront accroître leur productivité et innover plus rapidement. Découvrez comment ces agents transformeront chaque domaine d’activité lié aux sciences de la vie.

Déploiement progressif des agents Veeva AI dans tous les secteurs

Veeva AI sera intégré dans toutes les applications Veeva principales dès fin 2025. La disponibilité débutera en décembre pour les domaines commerciaux et de gestion des contenus. Dès 2026, d’autres secteurs suivront : sécurité, qualité, réglementation, clinique et médical. Chaque étape du déploiement permettra à davantage de professionnels d’adopter ces outils adaptés à leurs besoins.

Fonctionnalités et avantages des agents d’intelligence artificielle

Les agents Veeva AI sont conçus pour répondre à des cas d’utilisation précis. Ils facilitent la gestion et l’accès sécurisé aux documents, données et flux de travail internes. De plus, chaque agent dispose d’une compréhension contextuelle propre à l’application qu’il assiste. Les entreprises peuvent personnaliser ces agents ou en créer de nouveaux pour répondre à leurs besoins spécifiques. Cela génère de la valeur ajoutée et un gain de temps considérable.

Technologies intégrées et modèles linguistiques partenaires de Veeva

Veeva AI s’appuie sur des grands modèles de langage (LLM) développés par Anthropic et Amazon. L’hébergement sécurisé se fait sur Amazon Bedrock, garantissant la confidentialité des données. Les clients profitent d’une tarification souple, adaptée à leurs usages. Par ailleurs, il est possible d’opter pour des modèles hébergés sur Microsoft Azure AI Foundry. Cette architecture flexible permet de démarrer simplement et de faire évoluer la solution selon les besoins de chaque structure.

En conclusion, Veeva AI marque une évolution majeure pour les sciences de la vie. Son intégration progressive dans toutes les applications Veeva ouvre la voie à plus d’efficacité et d’innovation. Grâce à ces agents intelligents et personnalisables, le secteur pourra améliorer le développement de médicaments et la prise de décision. Pour rester informé des dernières nouveautés, les clients sont invités à rejoindre la communauté Veeva AI.

