Actualités

Veeva AI offre une avancée majeure pour les sciences de la vie

il y a 3 minutesDernière mise à jour: 18 octobre 2025
Temps de lecture 1 minute
Veeva AI arrive dès décembre et promet des gains d’efficacité en sciences de la vie.

Le leader mondial des sciences de la vie, Veeva, lance un nouveau chapitre dans l’intelligence artificielle. Annoncée pour décembre 2025, la sortie des agents Veeva AI promet d’accélérer l’innovation dans la santé. Grâce à ces avancées, les entreprises pourront accroître leur productivité et innover plus rapidement. Découvrez comment ces agents transformeront chaque domaine d’activité lié aux sciences de la vie.

Déploiement progressif des agents Veeva AI dans tous les secteurs

Veeva AI sera intégré dans toutes les applications Veeva principales dès fin 2025. La disponibilité débutera en décembre pour les domaines commerciaux et de gestion des contenus. Dès 2026, d’autres secteurs suivront : sécurité, qualité, réglementation, clinique et médical. Chaque étape du déploiement permettra à davantage de professionnels d’adopter ces outils adaptés à leurs besoins.

Fonctionnalités et avantages des agents d’intelligence artificielle

Les agents Veeva AI sont conçus pour répondre à des cas d’utilisation précis. Ils facilitent la gestion et l’accès sécurisé aux documents, données et flux de travail internes. De plus, chaque agent dispose d’une compréhension contextuelle propre à l’application qu’il assiste. Les entreprises peuvent personnaliser ces agents ou en créer de nouveaux pour répondre à leurs besoins spécifiques. Cela génère de la valeur ajoutée et un gain de temps considérable.

Technologies intégrées et modèles linguistiques partenaires de Veeva

Veeva AI s’appuie sur des grands modèles de langage (LLM) développés par Anthropic et Amazon. L’hébergement sécurisé se fait sur Amazon Bedrock, garantissant la confidentialité des données. Les clients profitent d’une tarification souple, adaptée à leurs usages. Par ailleurs, il est possible d’opter pour des modèles hébergés sur Microsoft Azure AI Foundry. Cette architecture flexible permet de démarrer simplement et de faire évoluer la solution selon les besoins de chaque structure.

En conclusion, Veeva AI marque une évolution majeure pour les sciences de la vie. Son intégration progressive dans toutes les applications Veeva ouvre la voie à plus d’efficacité et d’innovation. Grâce à ces agents intelligents et personnalisables, le secteur pourra améliorer le développement de médicaments et la prise de décision. Pour rester informé des dernières nouveautés, les clients sont invités à rejoindre la communauté Veeva AI.

Lisez notre dernier article tech : Hunter × Hunter: Nen × Impact : Neferpitou dévoile son gameplay et sa date de sortie

il y a 3 minutesDernière mise à jour: 18 octobre 2025
Temps de lecture 1 minute
Photo de La Rédaction

La Rédaction

La rédaction du Café Du Geek est composée d'une équipe de passionnés de technologie, de jeux vidéo, de cinéma, de séries TV et de culture geek en général. Ils ont pour mission de vous informer en temps réel sur l'actualité geek et high-tech, de vous proposer des tests et des analyses en profondeur sur les dernières sorties, et de vous divertir avec des articles fun et originaux. Avec des années d'expérience dans le domaine, cette équipe de rédacteurs qualifiés est déterminée à vous offrir le meilleur contenu possible, tout en restant à l'écoute de ses lecteurs. Rejoignez-nous pour découvrir tout ce que l'univers geek a à offrir !

Articles similaires

Aignostics lance une application IA innovante pour l’analyse précise des tumeurs.
Aignostics dévoile une avancée majeure pour l’analyse des tumeurs
il y a 14 heures
tomonobu-itagaki
Tomonobu Itagaki, le génie derrière Ninja Gaiden et Dead or Alive, s’éteint à 58 ans
il y a 15 heures
UGREEN NAS simplifie le stockage local sécurisé pour particuliers et petites équipes.
Ugreen nas : une solution simple et sécurisée pour votre stockage local
il y a 16 heures
Chess Rumble, le jeu de cartes stratégique, arrive dans le monde entier dès maintenant.
Chess rumble crée l’événement avec un lancement mondial spectaculaire
il y a 18 heures

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Bouton retour en haut de la page