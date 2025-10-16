Hunter × Hunter: Nen × Impact : Neferpitou dévoile son gameplay et sa date de sortie

Après des semaines de teasing, Hunter × Hunter: Nen × Impact dévoile enfin son tout premier personnage DLC : Neferpitou. L’un des membres les plus emblématiques des Chimera Ants a montré ses griffes à l’EVO France 2025, à travers une nouvelle bande-annonce. Explosivité, vitesse, férocité et imprévisibilité : découvrez le prochain combattant Hunter × Hunter: Nen × Impact.

Un DLC très attendu pour le Season Pass 1

Présentée pour la première fois au public de l’EVO France et annoncé officiellement par Bushiroad Games et Eighting, Neferpitou ouvre le bal du Season Pass 1 de Hunter × Hunter: Nen × Impact. Ce pass inclura également trois personnages supplémentaires à paraître tout au long de 2025 et 2026. Ces derniers sont pour le moment inconnus, mais selon les dataminers, on pourrait s’attendre à Phinx, Shizuku et Zeno Goldyck.

Le trailer de gameplay récemment diffusé dévoile une Neferpitou rapide, agile et meurtrière. Fidèle à son tempérament animal, le personnage mise sur des attaques bondissantes, des dashs rapides et des enchaînements aériens qui maintiennent la pression constante sur l’adversaire. Les développeurs ont conçu son kit autour du mouvement et de la surprise : coups traversants, feintes, et un style “hit-and-run” qui pousse à jouer sur le rythme et le positionnement.

Ses capacités spéciales semblent inspirées de son pouvoir de marionnette “Doctor Blythe”, visible brièvement dans la bande-annonce. “Neferpitou est douée pour réduire instantanément les distances grâce à ses attaques à longue portée”, explique Bushiroad Games. “Elle peut ressusciter avec Terpsichora si elle est mise KO alors qu’elle possède 500 points d’aura ! Après sa résurrection, elle peut améliorer diverses statistiques, facilitant ainsi ses retours en force.”

Dès le 16 octobre 2025, les joueurs pourront débloquer Neferpitou dans Hunter × Hunter: Nen × Impact. En attendant, appréciez le trailer de gameplay du personnage dans la vidéo ci-dessous :